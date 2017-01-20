Kan donduran IŞİD videosunda flaş gelişme!

Suriye’de biri asker 2 Türk’ü kaçıran 3 kişinin IŞİD'e katılan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olduğu kesinleşti. Kimlikleri belirlenen IŞİD'lilerin ikisi Diyarbakır ve Sakaryalı. 3’üncüsünün ise memleketi gizli tutuluyor. Hasan A., Muhittin B. ve Talip A. isimli hainler, IŞİD'in Türklerden oluşturduğu ‘Yaşar Grubu’ içerisindeki “infaz timi”nden.

Suriye’de biri asker 2 Türk’ü kaçıran 3 kişinin IŞİD'e katılan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olduğu kesinleşti. Kimlikleri belirlenen IŞİD'lilerin ikisi Diyarbakır ve Sakaryalı. 3’üncüsünün ise memleketi gizli tutuluyor. Hasan A., Muhittin B. ve Talip A. isimli hainler, IŞİD'in Türklerden oluşturduğu ‘Yaşar Grubu’ içerisindeki “infaz timi”nden.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında IŞİD’in yayınladığı infial yaratan ‘infaz’ videosu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Görüntülerde daha önce kaçırılan Türk askeri Sefer Taş ile örgüt içerisine sızmış istihbarat elemanı olduğu ileri sürülen Fethi Şahin'in görüntülerini yayınlanmıştı. Kan donduran videosa IŞİD’li bir kişinin Türkçe konuştuğu duyuluyordu.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre; görüntülerin yayınlanmasından sonra istihbarat birimleri, infazcı IŞİD'li teröristlerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. İstihbarat birimleri görüntüleri kare kare inceledi. Rehin tutulan askerlerin kurtarılması ve akıbetlerinin belirlenmesi için Türk istihbarat birimleri hem Suriye hem de Musul bölgesinde nokta operasyonlar yaptı. Çalışmalar aralıksız devam ederken, şu ana kadar bir sonuca ulaşılamadı.

Yapılan incelemede infazcıların IŞİD'in içinde yer alan Türk vatandaşları olduğu da belirlendi. Askerleri kaçıran ve propaganda amaçlı videosunu yayınlayanların IŞİD’e 2015-2016 yılları arasında katılan, biri Diyarbakırlı, biri Sakaryalı diğerinin memleketi gizli tutulan üç IŞİD'li olduğu belirlendi. Bu teröristlerin isimleri ise Hasan A., Muhittin B. ve Talip A. olarak açıklandı. Kimliği belirlenen 3 Türk vatandaşının Suriye ve Irak'ta IŞİD'in Türklerden oluşan ‘Yaşar Grubu' içerisinde yer aldığı, IŞİD’in infazcı timi olarak bilindikleri öğrenildi.

KİLİS SINIRINDAN KAÇIRILMIŞTI

IŞİD'in Türk emiri ‘Ebubekir' kod adlı İlhami Balı, 1 Eylül 2015'te beraberindeki teröristlerle Kilis sınırında devriye görevi yapan askerlerle çatışmaya girmiş, bir asker şehit olmuş, er Sefer Taş da kaçırılmıştı. Taş'ın IŞİD'in merkezi Rakka'ya götürüldüğü ileri sürülmüştü. Görüntülerdeki Fethi Şahin'in ise 3 yıl önce askerliğini tamamladıktan sonra IŞİD'e katıldığı iddia edilmişti. Şahin'in IŞİD içine sızmış istihbarat elemanı olduğu da iddialar arasında.

KARE KARE TOPOGRAFİK ARAŞTIRMA

IŞİD'in yayınladığı görüntüler kare kare incelendi, topografik araştırma yapıldı. İnceleme sonucunda videonun Musul-Dicle arasında terör örgütünün kontrolündeki bir bölgede çekilmiş olabileceği ağırlık kazandı.