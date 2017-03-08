Kanal 5 Yayın Yönetmeni Ünal, canlı yayında baygınlık geçirdi

TRT Haber'den canlı olarak yayınlanan 'Anadolu Soruyor' programında heyecanlı anlar yaşandı. Programın konuklarından AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker konuştuğu sırada, yanında oturan Kanal 5 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Abdulkadir Ünal baygınlık geçirerek oturduğu koltuktan yere düştü.

Anayasa değişikliğinin konuşulduğu programın konuğu AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker olmuştu. Eker konuştuğu esnada hemen yanında oturan Kanal 5 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Abdulkadir Ünal baygınlık geçirdi. TRT Haber hemen reklamlara girerken, canlı yayında bayılarak koltuktan yere düşen Gazeteci Abdulkadir Ünal'a ilk müdahaleyi Mehdi Eker ve yayında bulunan gazeteciler yaptı. Daha sonra baygınlık geçiren Ünal hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Reklam arasının ardından canlı yayın devam etti.

“ARKADAŞIMIZ HASTANEDE, TEDAVİSİNİ SÜRÜYOR”

Mehdi Eker, canlı yayında “Arkadaşımızı hastaneye gönderdik. Şuuru açıktı. Büyük bir ihtimalle gribal enfeksiyon geçirmiş. Yorgunmuş da. Bu nedenle baygınlık geçirmiş olabilir. Ben de ilk defa böyle bir şey yaşadım. Gazeteci arkadaşlarımız çok yoğun ve yüksek tempoda çalışıyorlar. Çalışma şartları ağır, aslında böyle zamanlarda daha derinlemesine hissediyoruz sağlığı. Günlük hayatta herkesin buna dikkat etmesi gerekiyor. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Seyircilerimiz merak etmesin. Arkadaşımız hastanede, tedavisi sürüyor” açıklamasını yaptı.

Program bu açıklamanın ardından sona erdi.