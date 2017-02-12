Kanal D’ye telefonlu eylem: Neden hala Fatih Çekirge Hürriyet’te yazıyor?

İrfan Değirmenci'nin referandumda "Hayır" diyeceğini açıklamasının ardından işine son verilmesi duyarlı bir vatandaşı harekete geçirdi.

İrfan Değirmenci’nin referandumda “Hayır” diyeceğini açıklamasının ardından işine son verilmesi duyarlı bir vatandaşı harekete geçirdi. Kanal D’yi telefonla arayan Oğulcan isimli vatandaş bu karara Fatih Çekirge örneği ile tepki gösterdi.

Doğan Medya grubunun, bünyesinde “Evet” diyenlere farklı, “Hayır” diyenlere karşı farklı tutum sergilemesi vatandaşları ayağa kaldırdı. İrfan Değirmenci’nin referandumda “Hayır” diyeceğini açıklaması üzerine başarılı spikerin görevine son verildi.

“FATİH ÇEKİRGE HALA HÜRRİYET’TE YAZIYOR”

Tarafsızlık ilkesine aykırı hareket ettiği gerekçesi ile işine son verilen İrfan Değirmenci’ye ünlüler ve vatandaşlar sahip çıktı. Oğulcan isimli vatandaş “Onurlu yaşa” tişörtüyle kamera karşısına geçip Kanal D’yi telefonla arayarak “Evet” diyen Fatih Çekirge hala Hürriyet’te yazıyor da, “Hayır” diyen İrfan Değirmenci neden kovuluyor?” diyerek “tarafsızlık ilkesine” göndermede bulundu.