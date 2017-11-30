Kandil tarihleri: 2018 dini günler ve önemli tarihler… İşte Diyanet listesi

Önümüzdeki sene kandil günleri hangi tarihlere denk geliyor? 2018 kandil tarihleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor? Kandil tarihlerini araştıran vatandaşlar için yeni yılın kandil tarihleri haberimizde...

İslam alemi yılın belli günlerinde hicri tarihlere göre kandilleri kutluyor. Müslümanlar, 2017 ve 2018 yıllarındaki Kandil tarihlerini araştırıyor. İşte yeni yılın kandil tarihleri, Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Mevlid Kandili tarihleri…

2018 KANDİL TARİHLERİ

Regaip Kandili tarihi: 18/19 Mart 2018 Paz/Pt

Miraç Kandili tarihi: 13/14 Nisan 2018 Cum/Ct

Berat Kandili tarihi: 30 Nisan/01 Mayıs 2018 Pt/Sal

Mevlid Kandili tarihi: 19/20 Kasım 2018 Pt/Sal

KANDİLLERDE NELER YAPILIR?



Kandillerde İslam dininin temel ibadetleri yerine getirilir ve işlenilen günahların affı için Allah’tan af dilenir. Öte yandan aşağıdaki ibadetlerin yapılması tavsiye edilir; Hz. Muhammed için salatü selamlar getirilir ve şefaati ümit edilerek ümmetinden olma bilinci yenilenir,

Kur’an-ı Kerim okunur, okuyan kişiler dinlenir,

Kişiler kendileri ve Mümin kardeşleri için hayır duaları eder,

Kandil gecesinin akşam, yatsı ve Sabah namazları camide cemaat ile birlikte kılınır,

Kandil gecesinin gündüzünde oruç tutmaya çalışılır,

Dualar edilir, şükür namazı kılınır.