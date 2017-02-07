Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kandilli’den Ayvacık açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Ayvacık ile ilgili bir açıklama yaptı.
15:167 Şubat 2017
Gündem
Kandilli’den Ayvacık açıklaması
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Ayvacık ile ilgili bir açıklama yaptı.

Merkez üssü Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi olan ve iki gündür devam eden depremlerle ilgili Kandilli Rasathanesi’nden açıklama geldi. Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, “5, 5.5 o bölge için doğal depremler. Bu da onlardan bir tanesi, anormal bir durum yok” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Çanakkale’de meydana gelen depremlerle ilgili, “Aslında beklediğimiz, Çanakkale için sürpriz olmayan depremler. 5, 5.5 o bölge için doğal depremler. Bu da onlardan bir tanesi, anormal bir durum yok” dedi. (DHA)

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar