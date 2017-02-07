Kandilli’den Ayvacık açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Ayvacık ile ilgili bir açıklama yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Ayvacık ile ilgili bir açıklama yaptı.

Merkez üssü Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi olan ve iki gündür devam eden depremlerle ilgili Kandilli Rasathanesi’nden açıklama geldi. Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, “5, 5.5 o bölge için doğal depremler. Bu da onlardan bir tanesi, anormal bir durum yok” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Çanakkale’de meydana gelen depremlerle ilgili, “Aslında beklediğimiz, Çanakkale için sürpriz olmayan depremler. 5, 5.5 o bölge için doğal depremler. Bu da onlardan bir tanesi, anormal bir durum yok” dedi. (DHA)