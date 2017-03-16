Kangal köpekli Hollanda tepkisi

Konya'nın Ereğli ilçesi ile Kahramanmaraş'ta bir grup Kangal cinsi köpek sahibi, Hollanda'yı Kangal köpekleriyle protesto etti.

Konya'nın Ereğli ilçesi ile Kahramanmaraş'ta bir grup Kangal cinsi köpek sahibi, Hollanda'yı Kangal köpekleriyle protesto etti.

Hollanda’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’ya yönelik yapılan davranışların ardından durumu protesto eden Türklere, Hollanda polisi köpeklerle saldırmıştı.

Ereğli İlçesi’nde Kangal köpekleri sahiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 150 kişilik grup, 30 kangal köpeğiyle 15 Temmuz Meydanı’nda bir araya gelip, Hollanda’yı protesto etti. Grup, Hollanda aleyhine sloganlar attı.

Öte yandan TÜGVA Kahramanmaraş Şubesi’nin organizesiyle yaklaşık 30 Kangal köpeği, sahipleri tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na getirildi. Meydanda bir açıklama yapan TÜGVA Kahramanmaraş Şube Başkanı Ahmet Asım Demirdöven, Avrupa’nın son zamanlarda Türkiye’ye karşı küstah bir tutum sergilediğini ifade ederek şunları söyledi:

“Rabbimize şükürler olsun ki başımızda büyük bir lider, arkasında ona inanmış bir millet onun arkasında yürümekten, onunla beraber devam etmekten çekinmeyen inançlı ve imanlı bir millet var. Ve bu millet öyle inanmış ki, Avrupa bunu fark etti ve kendi eliyle yapmış olduğu sözde demokrasi ve insan hakları ile bize yeniden ayar vermeye kalkışıyor. Ama Türkiye eski Türkiye değil. Protesto ediyoruz ve ‘Korkun bizden’ diyoruz. Korkun bu gençlerden ve milletten. Çünkü artık yavaş adımlarla değil koşarak yönümüze batıya, doğuya, güneye ve kuzeye çevirdik. Haince, küstahça vatandaşlarımızın üzerine köpeklerini salma cüretinde bulundu. Ey batı, bizim bu topraklarda yetişmiş cesur, imanlı gençlerimiz var. Yarın o köpekler sizi ısıracak.” DHA