Kanlı eylem son anda önlendi

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Batman-Kurtalan demiryolunun Batman merkez Doluca köyü mevkiinde şüpheli bir teneke olduğu ihbarı alınması üzerine Batman İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı İmha Timleri tarafından tren rayları arasına tuzaklanmış EYP olduğu tespit edilen düzenek etkisiz hale getirilmiştir.
Etkisiz hale getirilen EYP düzeneğinin hazırlanmasında; 6 adet 20 kg'lık teneke, 6 adet elektrikli fünye, 55 metre uzunluğunda 2×0,75 mm kablo, 120 kg amonyum nitrat kullanıldığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili adli makamlar tarafından gerekli tahkikat başlatılmıştır” denildi. İHA