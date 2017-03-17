Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kanlı eylem son anda önlendi

Batman’ın Doluca köyü mevkiinde tren raylarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.
00:2717 Mart 2017
Gündem
Kanlı eylem son anda önlendi
Batman’ın Doluca köyü mevkiinde tren raylarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Batman-Kurtalan demiryolunun Batman merkez Doluca köyü mevkiinde şüpheli bir teneke olduğu ihbarı alınması üzerine Batman İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı İmha Timleri tarafından tren rayları arasına tuzaklanmış EYP olduğu tespit edilen düzenek etkisiz hale getirilmiştir.

İLGİLİ HABERBombalı eylemde kullanılacaktı, ele geçirildiBombalı eylemde kullanılacaktı, ele geçirildi

Etkisiz hale getirilen EYP düzeneğinin hazırlanmasında; 6 adet 20 kg'lık teneke, 6 adet elektrikli fünye, 55 metre uzunluğunda 2×0,75 mm kablo, 120 kg amonyum nitrat kullanıldığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili adli makamlar tarafından gerekli tahkikat başlatılmıştır” denildi.  İHA

Son güncelleme: 00:2817.03.2017
İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar