Kanyonda mahsur kalan 3 kişi, helikopterle kurtarıldı

Karabük'ün Safranoblu İlçesi'nde Yacı Kanyonu'nda dün suya atladığı sırada kayaya çarparak yaralanan Erdal Yalçın ile ona refakat etmek için yanında kalan 2 arkadaşı, 16.5 saat sonra helikopter ile kurtarıldı.

Karabük’ün Safranoblu İlçesi’nde Yacı Kanyonu’nda dün suya atladığı sırada kayaya çarparak yaralanan Erdal Yalçın ile ona refakat etmek için yanında kalan 2 arkadaşı, 16.5 saat sonra helikopter ile kurtarıldı.



İstanbul Canyoning Team Topluluğu’ndan 15 kişilik grup, dün Safranbolu’daki Konar Köyü Onçatal mevkisinde bulunan Yacı Kanyonu’nda geziye çıktı. Yaklaşık 100 metre derinliği bulunan kanyona inen grup, kayanın üzerinden buradaki suya atlamak istedi. Erdal Yalçın, saat 17.00 sıralarında suya atladığı sırada kalçasını kayaya çarparak yaralandı. Erdal Yalçın, arkadaşları Nurcan Köse ve Erdoğan Bakır’ın yardımıyla sudan çıkarıldı.

Cep telefonu çekmediği için diğer 12 kişilik grup yardım getirmek için yaklaşık 3 saat kanyon çıkışına kadar yürüdü. Burada cep telefonuyla jandarmaya haber verildi. Bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ancak kanyondaki arazi koşullarının zor olması ve havanın kararması nedeniyle kurtarma çalışması yapılamadı.

Bunun üzerine sabah 08.00’de Ankara’dan askeri helikopter geldi. Kanyona inen helikopterdeki jandarma muhabere arama kurtarma timinden 2 kişi halatla yaralının bulunduğu yere indi. Yaralı Erdal Yalçın, sedyeye konulup halatla helikoptere çekildi. Ardından gece boyunca ona kanyonda refakat eden arkadaşları Nurcan Köse ve Erdoğan Bakır, halatla helikoptere çekildi. 3 kişi, yaklaşık 16.5 saat sonra kanyondan kurtarıldı.

Helikopter, Bartın Üniversitesi’ndeki piste indi. Erdal Yalçın ve iki arkadaşı ambulansla helikopterden alınarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DHA