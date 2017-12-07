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Bursa’da kapanan köy yollarını ekipler açtı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde dağ köylerinin yolları yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu köy yollarına ulaşıma devam edildi.

04:527 Aralık 2017
Gündem
Bursa’da kapanan köy yollarını ekipler açtı
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde dağ köylerinin yolları yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu köy yollarına ulaşıma devam edildi.

Büyükorhan’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırmasıyla hayatı olumsuz etkiledi.

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Büyükorhan’ın yüksek kesimlerindeki dağ köylerinin yolları yoğun kar nedeniyle kapandı.

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Büyükorhan’ın Kuşlar, Ericek, Karaçukur, Geynik, Mazlumlar, Sarnıç, Aktaş, Burunca ve diğer köylerine giden yolların aşırı kar yağışı nedeniyle kapanması üzerine kar küreme araçları ve dozerler kar temizlemesi başlattı ve ulaşıma devam edildi.
İHA

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Son güncelleme: 05:0207.12.2017
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