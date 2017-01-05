Kar beklentisi Atatürk Havalimanı’nda seferleri yüzde 30 azalttı

İstanbul’da hafta sonu etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek seferlerde yüzde 30 azaltılma kararı alındı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) bu hafta sonu İstanbul'da beklenen kar ve fırtına nedeniyle uçuşlarla ilgili yeni bir planlamaya gitti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların aksamaması ve daha planlı yapılabilmesi için Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek uçuşlarda yüzde 30 kısıtlama kararı alındı.

DHMİ'den yapılan yazılı açıklamada, “07.01.2017 Cumartesi 03.00'den itibaren 08.01 2017 Pazar 03.00'e kadar beklenen ağır meteorolojik şartlar (kar yağışı, buzlanma, kuvvetli rüzgar) sebebiyle Atatürk Havalimanı'nda seferlerin yüzde 30 oranında azaltılmasına karar verilmiştir. Yolcuların uçuşları hakkında bilgiyi, bilet aldıkları havayolu kuruluşlarından temin etmeleri tavsiye edilir” denildi.

İHA