Kar geliyor: Meteoroloji tarih verdi, İGDAŞ uyardı! İstanbul’da kar ne zaman yağacak? (2 Aralık hava durumu)

Değişen hava koşulları vatandaşların aklına kar ne zaman yağacak sorusunu getiriyor. Metoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre yurudun bazı kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Günün erken saatlerinde meteoroloji İstanbul'a ilerleyen günlerde kar yağacağının bilgisini verdi. İGDAŞ ise kuvvetli lodos ile ilgili uyarılarda bulundu. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte 2 Aralık hava durumu ve 5 günlük tahmin...

Ülkenin birçok kesiminde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre İstanbul’a da kar yağacak. İGDAŞ da İstanbul’daki vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara Bölgesi'nde ve İstanbul'da, yağışlı havanın etkisiyle batı bölgesinden başlayarak hissedilir derecede azalacak. Peki İstanbul’da kar ne zaman yağacak? Haberimizden 1, 2 Aralık ve 5 günlük hava durumunu öğrenebilirsiniz.

EGE’DE FIRTINA

Kuzey Ege’de rüzgarın; Perşembe günü (30.11.2017) öğle saatlerinden itibaren, Güney Ege’de Cuma akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/saat) fırtına, Kuzey Ege’de yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Pazar günü (03.12.2017) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A İGDAŞ'TAN LODOS UYARISI

İstanbul'da bugün etkili olan lodos sebebiyle İGDAS'dan uyarı geldi. İGDAS'ın abonelerine SMS olarak gönderdiği uyarıda, etkili lodos sebebiyle yaşanılabilecek karbonmonoksit zehirlenmeleri için uyarda bulunuldu.

Haftalık Hava Tahmini

(02 – 08 Aralık 2017)

Hava Sıcaklığı; Hafta sonu ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek ancak yeni haftada soğuk ve yağışlı sistemle birlikte Batı bölgelerden başlayarak hissedilir derecede azalacak. pic.twitter.com/OfRqwe5Wgz — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) 1 Aralık 2017

KIŞ GELİYOR



Yazdan kalma günler yaşayacağımız hafta sonu geliyor, hava sıcaklıkları 20 derecelerin üzerine çıkacak fakat hafta başından itibaren ani düşüşle beraber kış kendini gösterecek. Salı günü ülkenin iç kesimlerinde başlayacak olan kar yağışı çarşamba günü yurdun büyük kısmını etkisi altına alacak.

İSTANBUL'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Meteoroloji haritasındaki dikkat çeken önemli bilgi ise 6 Aralık Çarşamba günü İstanbul'un doğu bölgelerinde karla karışık yağmur beklenmesi. Gelecek hafta çarşamba günü hava sıcaklığının İstanbul'da, 7 ila 10 derece arasında olması bekleniyor.

Uzmanlar, İstanbul'daki vatandaşların ve sürücülerin 6 Aralık Çarşamba günü karla karışık yağmur nedeniyle dikkat etmesi uyarısında bulundu. Kış mevsiminin gelmesiyle yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı havanın, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 7 Aralık Salı gününden itibaren tekrar etkisini göstermesi bekleniyor.

Pazar günü 21 derece dolaylarında seyredecek olan hava sıcaklıkları İstanbul'da 5 dereceye kadar düşecek. Beklenen karla karışık yağmurun yuksek kesimlerde kara dönüşme ihtimali bulunuyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde İzmir kıyıları, Çanakkale, Edirne ve Balıkesir’in batı kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14

İstanbul: Parçalı bulutlu 20

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer hafif sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı ve az bulutlu 20

Antalya: Parçalı bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3

Diyarbakır: Az bulutlu 14