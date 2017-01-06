Kar İstanbul’a giriş yaptı!

Sabah saatlerinden beri beklenen kar yağışı İstanbul'un doğu kesimlerinden yurda giriş yaptı. Gece saatlerinde kar yağışının etkisini artırması ve yarın öğle saatlerine kadar sürdürmesi bekleniyor.

Sabah saatlerinden beri beklenen kar yağışı İstanbul'un doğu kesimlerinden yurda giriş yaptı. Gece saatlerinde kar yağışının etkisini artırması ve yarın öğle saatlerine kadar sürdürmesi bekleniyor.

Günlerdir uyarıları yapılan soğuk ve karlı hava yurda Trakya üzerinden giriş yaptı, öğlen saatlerinde Marmara’nın doğusunda başlayan kar, İstanbul’un doğusunu etkilemeye başladı. Öğlen saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşüyle kendini iyiden iyiye hissettiren soğuk hava, şimdiden Çerkezköy, Arnavutköy, Çatalca taraflarında kar örtüsü oluşturmaya başladı, akşam saatlerinden itibaren İstanbul’un iç kesimlerinde de kendisini hissettirmesi beklenen kar yağışı için AKOM, Whatsapp ihbar hattı kurdu.

METEOROLOJİ’DEN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji’nin İstanbul için yaptığı uyarıda zaman zaman fırtına şeklinde esen rüzgarın öğleden sonra kuzeybatı (karayel) yönüne dönerek kuvvetli ve kısa süreli fırtına şekline dönüşeceği ve 10 derecenin üzerindeki sıcaklığın da aksaş saatlerinde hızla düşeceği yönünde olmuştu.

Uyarıya göre kar saat 20’ye kadar il geneline yayılarak yoğun kar yağışına döneşecek. Cumartesi günü devam edecek ve 20 cm üzerinde kar örtüsü bırakacak . Pazar gününden itibaren kar yağışının etkisini azaltarak kaybedecek.

EKSTREM SOĞUK HAVA DALGASI UYARISI

Meteoroloji uyarısını ‘ekstrem soğuk hava dalgası’olarak duyurdu. Bu uyarı hava sıcaklığınını -10 dereceye düştüğü zamanlarda yapılıyor.

Uyarı dereceleri:

Soğuk Hava Dalgası3 – 5 derece altında

Kuvvetli Soğuk Hava Dalgası 5 – 9 derece altında

Ekstrem Soğuk Hava Dalgası 10 derece ve altında

KAR İSTANBUL’A GİRİŞ YAPTI