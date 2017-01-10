Vasip Şahin’den açıklama geldi: İstanbul’da yarın okullar tatil mi?

Lap lapa yağan kar yağışı sonrası akıllara yine "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusu geldi. Gözler İstanbul Valisi Vasip Şahin'e çevrildi.

Kar yapışı etkisini yitirmeden bugün de devam ediyor. Öğle saatlerınde lapa lapa yağan kar yağışı sonrası “İstanbul’da yarın okullar tatil mi?” sorusu akıllara geldi.

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Cuma gününden itibaren bastıran kar yağışı pazartesi ve salı günü okulların tatil olmasına neden oldu. Bugün kar yağışının daha da etkili bir biçimde devam etmesinin ardından gözler İstanbul Valisi Şahin’e çevrildi. Vali Şahin’den son dakika yaptığı açıklama ile yarın okulların tatil olduğunu açıkladı.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre İstanbul'da bugün karla karşık yağmu yağacak. Yarın yani 11 Ocak Çarşamba ve 12 Ocak Perşembe günleri içinde Meteoroloji karla karşık yağmur tahmininde bulunuyor. Cuma günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken Cumartesi günü yağmur yağacak.