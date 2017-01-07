Kar nedeniyle uçuşlar iptal oldu, yolcular mahsur kaldı

İstanbul etkisini arttıran kar yağışı ve fırtına nedeniyle Atatürk Havalimanı'da yapılacak uçuşlarda iptal ve gecikmeler oldu. Bunun üzerine bazı yolcular havalimanında mahsur kaldı.

İstanbul etkisini arttıran kar yağışı ve fırtına nedeniyle Atatürk Havalimanı'da yapılacak uçuşlarda iptal ve gecikmeler oldu. Bunun üzerine bazı yolcular havalimanında mahsur kaldı.

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda bir çok uçak seferleri iptal oldu. İptal olan sefer nedeniyle bazı yolcular otellere yönlendirilirken bazıları geceyi terminaldeki banklarda ve yerlerde uyuyarak geçirdi.

DHMİ KARLA MÜCADELE EDİYOR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri gece boyu pistleri açık tutabilmek için yoğun çaba sarf ederken, uçaklara anti-icing olarak adlandırılan buzlanmayı önleyici sıvı sıkılma işlemi gerçekleştirildi.

HAVALİMANINA GELMEDEN ÖNCE UÇUŞLARINIZ KONTROL EDİN

Hava yolu şirketleri, İstanbul Atatürk Havalimanındaki olağanüstü hava şartlarına bağlı olarak yaşanan yoğunluk nedeniyle İstanbul çıkışlı operasyonların çok kısıtlı biçimde yürütüldüğünü belirterek “Bu nedenle İstanbul çıkışlı seferlerde seyahat edecek yolcuların Atatürk Havalimanı’na gelişleri öncesinde mutlaka sefer durumlarını şirketlerin web sitesinden veya çağrı merkezinden kontrol etsinler. Yapılan bilgilendirmeye göre hareket etmeleri yolcuların seyahatlerinde olumsuzluk yaşamaması adına önem arz ediyor ” dedi.

Bu arada Atatürk Havalimanı’nda dış hatlar gidiş katındaki check-in kontuarları ve pasaport polis noktalarının boş olduğu görüldü.

DHA