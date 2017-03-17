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Kar ve buzlanma facia getirdi: 2 ölü, 18 yaralı

Kütahya'da kar ve buzlanma nedeniyle 9 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
23:1617 Mart 2017
Gündem
Kar ve buzlanma facia getirdi: 2 ölü, 18 yaralı
Kütahya'da kar ve buzlanma nedeniyle 9 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı Karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tavşanlı’dan Kütahya istikametine gelmekte olan 1 kamyon, 1 kamyonet, 1 minibüs ve 6 otomobil birbirine girdi.

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Kazada, 43 HR 742 plakalı minibüsün sürücüsü Ali Bozdemir ve minibüste yolcu olarak bulunan Yılmaz Şener olay yerine hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı.

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Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sıkıştıkları araç içerisinde güçlükle çıkartılan Şener ve Bozdemir’in cenazeleri, otopsi için hastane morguna götürüldü.

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Kaza nedeniyle Kütahya-Tavşanlı karayolu yaklaşık 2 saat süreyle araç trafiğine kapatıldı.

İHA

Son güncelleme: 23:1917.03.2017
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