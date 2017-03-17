Kar ve buzlanma facia getirdi: 2 ölü, 18 yaralı

Kütahya'da kar ve buzlanma nedeniyle 9 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı Karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tavşanlı’dan Kütahya istikametine gelmekte olan 1 kamyon, 1 kamyonet, 1 minibüs ve 6 otomobil birbirine girdi.

Kazada, 43 HR 742 plakalı minibüsün sürücüsü Ali Bozdemir ve minibüste yolcu olarak bulunan Yılmaz Şener olay yerine hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı.

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Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sıkıştıkları araç içerisinde güçlükle çıkartılan Şener ve Bozdemir’in cenazeleri, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle Kütahya-Tavşanlı karayolu yaklaşık 2 saat süreyle araç trafiğine kapatıldı.

İHA