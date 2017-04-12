Karabük 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

2017 referandumu için geri sayım başladı. Yüz binlerce vatandaş Karabük'de 16 Nisan Pazar günü sandık başına gidecek. Halk şimdiden Karabük 2017 referandum sonuçlarını merak etmeye başladı. İşte bu tarihi günde sozcu.com.tr'den Karabük referandum sonuçlarına detaylı olarak ulaşabileceksiniz.

Anayasa referandumu için sayılı günler kaldı. Karabük’de yüz binlerce vatandaş “Evet” ya da “Hayır” için sandıkta tercih yapacak. Halk şimdiden Karabük’ün 2017 referandum sonuçlarını merak etmeye başladı. Bu kader gününde Karabük’ün referandum sonuçlarına ilişkin tüm detaylar sozcu.com.tr’den takip edilebilecek.

Karabük 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

Karabük 2010’da gerçekleşen referandumda “Evet” demişti. Seçmen sayısının 163 bin 49 olduğu 2010 referandumunda Karabük'de sandığa giden kişi sayısı 133 bin 29 olmuş, seçmen katılım yüzdesi ise %83.76'da kalmıştı. İşte Karabük 2010 referandum sonuçları:

HAYIR: 36.02

EVET : 63.97

2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Karabük’de:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 34,03

Recep Tayyip Erdoğan: % 64,57

Selahattin Demirtaş : % 1,39

2015 KASIM GENEL SEÇİMLERİ

Karabük’de; toplam Sandık Sayısı : 686, açılan Sandık Sayısı : 686, toplam seçmen sayısı : 168.503, kullanılan oy sayısı : 146.784, katılım Oranı : % 87,11 olmuştu.

AKP: %60.5

CHP: %15.3

MHP: %19.8

HDP: %0.7

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