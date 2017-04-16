Karaman 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

Yüz binlerce vatandaş Karaman'da 16 Nisan Pazar günü sandık başına gitti. Halk Karaman 2017 referandum sonuçlarını merak ediyor. İşte bu tarihi günde sozcu.com.tr'den Karaman referandum sonuçlarına detaylı olarak ulaşabileceksiniz.

Karaman'da yüz binlerce vatandaş “Evet” ya da “Hayır” için sandıkta tercih yaptı. Halk Karaman'ın 2017 referandum sonuçlarını merak ediyor. Bu kader gününde Karaman'ın referandum sonuçlarına ilişkin tüm detaylar sozcu.com.tr'den takip edilebilecek.

Karaman evet %65.63 hayır %34.37 Açılan Sandık %39.83

Karaman 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

Karaman 2010'da gerçekleşen referandumda “Evet” demişti. Seçmen sayısının 158 bin 392 olduğu 2010 referandumunda Karaman'da sandığa giden kişi sayısı 133 bin 611 olmuş, seçmen katılım yüzdesi %86.48’de kalmıştı. İşte Karaman 2010 referandum sonuçları:

EVET : 65.64

HAYIR: 34.35

2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Karaman'da:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 32,13

Recep Tayyip Erdoğan: % 66,22

Selahattin Demirtaş : % 1,65

2015 KASIM GENEL SEÇİMLERİ

Karaman'da; toplam Sandık Sayısı : 611, açılan Sandık Sayısı : 611, toplam seçmen sayısı : 167.870, kullanılan oy sayısı : 149.208, katılım Oranı : % 88,88 olmuştu.

AKP: %64,6

CHP: %15.1

MHP: %16.2

HDP: %0.8

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