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Karaman Sarıveliler’deki bütün sokak hayvanları katledildi

Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde, son 2 gün içinde ilçe merkezinde çöp konteynerlerinin yanında kedi ve köpekler ölü olarak bulundu. İlçede Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerine göre 50, belediye başkanına göre ise sadece 5 sokak hayvanı öldü. Görüntüler belediye başkanını doğrulamadı, savcılığın ise inceleme başlattığı ve soruşturma kapsamında ilçedeki tüm güvenlik kameralarının kayıtlarının incelemeye alındığı belirtildi.

18:0013 Aralık 2017
Gündem
Karaman Sarıveliler’deki bütün sokak hayvanları katledildi
Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde, son 2 gün içinde ilçe merkezinde çöp konteynerlerinin yanında kedi ve köpekler ölü olarak bulundu. İlçede Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerine göre 50, belediye başkanına göre ise sadece 5 sokak hayvanı öldü. Görüntüler belediye başkanını doğrulamadı, savcılığın ise inceleme başlattığı ve soruşturma kapsamında ilçedeki tüm güvenlik kameralarının kayıtlarının incelemeye alındığı belirtildi.

Sarıveliler İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, telef olan kedi ve köpek sayısının yaklaşık 50’ye yakın olduğunu belirterek, “Veteriner hekim arkadaşımız incelemede bulundu. İlk belirlemelere göre, kedi ve köpeklerin çöp konteynerlerine atılan zehirli balıkları yemeleri sonucu öldüğü saptandı. Zehir ya da kimyasal maddenin, balıkların üstüne sürülmüş veya enjekte edilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz” dedi.

“ÖLÜMLERLE İLGİLİ BELEDİYEMİZE İFTİRA ATILIYOR”

Sarıveliler İlçe Belediye Başkanı Hayri Samur ise kedi ve köpeklerin telef edilmiş halde bulunduğunu dün akşam öğrendiklerini söyleyerek, “Arkadaşlarımızın yaptığı incelemede 4 kedi ile 1 köpek ölmüş. Sayının çok olduğunu söylüyorlar ama bu doğru değil. Hatta belediyeye iftira atıyorlar. ‘Belediye zehirledi’ diyorlar. Bu, tamamen asılsız. Bizim bu olaydan haberimiz bile yok” diye konuştu.

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Samur, “Yaşanan bu olayın bir daha tekrar etmemesi için kıt imkanlarımıza rağmen belediye olarak hayvan barınağı yapacağız” dedi.

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İlçedeki kedi köpek ölümleriyle ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve soruşturma kapsamında ilçedeki tüm güvenlik kameralarının kayıtlarının incelemeye alındığı belirtildi.

İHA

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