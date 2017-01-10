Karaman’da büyük acı: Baba ile 2 çocuğu öldü

Karaman'ın Ermenek ilçesi'nde bir evde çıkan yangında tavanın çökmesi sonucu çocuklarını kurtarmaya giren baba ile 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Karaman’ın Ermenek İlçesi’nde belirlenemeyen nedenle altı ahır olarak kullanılan iki katlı kerpiç evde çıkan yangında, tavanın çökmesi sonucu çocuklarını kurtarmak için giren baba ve iki kızı enkaz altında kalarak can verdi. Yangının 3 eve daha sıçraması sonucu alevler güçlükle söndürüldü. Olay, saat 05.00 sıralarında Ermenek İlçesi Gülpazar Mahallesi’nde meydana geldi. Ermenek Belediyesi’nde işçi olarak çalışan 48 yaşındaki Kemal Sağlam’ın, altı ahır olarak kullanılan iki katlı kerpiç evin birinci katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler hızla yükselirken durumu fark eden Kemal Sağlam, müdahale etmek için dışarı çıktı. Çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada alevler evin ikinci katı ile bitişiğindeki eve sıçradı. Bunun üzerine Kemal Sağlam, evde bulunan kızları 19 yaşındaki Zeynep ve 9 yaşındaki Ebru Sağlam’ı kurtarmak için içeri girdi. Alevlere dayanamayan toprak ve ahşaptan olan tavan çöktü. Enkaz altında kalan baba ve iki kızı yaşamını yetirdi. Sokakların dar ve karla kaplı olması nedeniyle güçlükle olay yerine gelen itfaiye ekipleri de alevleri kontrol altına almaya çalıştığı sırada alevler bitişiğindeki 2 iki eve daha sıçradı. Alevler güçlüklü kontrol altına alınırken, baba ve iki kızının en kaz altında kalan cesetlerinin çıkartılması için çalışmalar sürüyor. Kemal Sağlam’ın eşi Ayşe Sağlam’ın 1 yıl önce beynindeki tümör nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kızları Zeynep'in liseden mezun olduğu ve üniversiteye hazırlandığı, Ebru'nun da 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.

DHA