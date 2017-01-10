Karaman’da büyük acı: Baba ile 2 çocuğu öldü

Sabah saatlerinde gelen 2 yangın haberi yürekleri dağladı. Karaman'da çocuklarını yangından kurtarmak isteyen baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti. Bahçelievler'de ise itfaiye ekipleri kömür sobasından çıkan yangından kaçamayan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaştı.

Karaman’ın Ermenek İlçesi’nde belirlenemeyen nedenle altı ahır olarak kullanılan iki katlı kerpiç evde çıkan yangında, tavanın çökmesi sonucu çocuklarını kurtarmak için giren baba ve iki kızı enkaz altında kalarak can verdi. İstanbul Bahçelievler’de ise kömür sobası nedeniyle çıkan yangın 2 kişinin hayatına mâl oldu.

ÇOCUKLARINI KURTARMAK İSTERKEN…

Ermenek’teki yangın, saat 05.00 sıralarında Gülpazar Mahallesi’nde meydana geldi. Ermenek Belediyesi’nde işçi olarak çalışan 48 yaşındaki Kemal Sağlam’ın, altı ahır olarak kullanılan iki katlı kerpiç evin birinci katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler hızla yükselirken durumu fark eden Kemal Sağlam, müdahale etmek için dışarı çıktı. Çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada alevler evin ikinci katı ile bitişiğindeki eve sıçradı. Bunun üzerine Kemal Sağlam, evde bulunan kızları 19 yaşındaki Zeynep ve 9 yaşındaki Ebru Sağlam’ı kurtarmak için içeri girdi. Alevlere dayanamayan toprak ve ahşaptan olan tavan çöktü. Enkaz altında kalan baba ve iki kızı yaşamını yetirdi. Sokakların dar ve karla kaplı olması nedeniyle güçlükle olay yerine gelen itfaiye ekipleri de alevleri kontrol altına almaya çalıştığı sırada alevler bitişiğindeki 2 iki eve daha sıçradı. Alevler güçlüklü kontrol altına alınırken, baba ve iki kızının en kaz altında kalan cesetlerinin çıkartılması için çalışmalar sürüyor. Kemal Sağlam’ın eşi Ayşe Sağlam’ın 1 yıl önce beynindeki tümör nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kızları Zeynep'in liseden mezun olduğu ve üniversiteye hazırlandığı, Ebru'nun da 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.

BAHÇELİEVLER’DE 2 KİŞİ HAYATININ KAYBETTİ

Kömür sobasından çıktığı belirtilen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Kocasinan ve Siyavuşpaşa itfaiyesine bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yangını söndüren itfaiye içeri girdiğinde 2 kişinin cesediyle karşılaştı. Biri kadın, biri erkek iki kişinin cansız bedeninin dış kapının önünde bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz belirlenemezken polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

DHA