Karamollaoğlu: Kutuplaşma, insanı adeta hayatından bezdirdi’

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, siyasette bir tıkanma olduğunu belirterek, 'Kutuplaşma, kamplaşma insanı adeta hayatından bezdirdi' dedi.

Bursa’da bir süredir temaslarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugüün Ankara’ya giderken İnegöl İlçesi’nde mola verip köfte yedi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, iktidarın uyguladığı ekonomik politikanın kökten değişmesi gerektiğini, aksi takdirde sanayicinin derdine derman olunamayacağınısöyledi. Karamollaoğlu, “Çünkü hükümet sanayicinin derdiyle dertlenme gibi bir derde sahip değil. Tamamen meseleye üst seviyede, yatırımı çalışanı, ihracatını, ithalatını hiç dikkate almadan bir perspektif oluşturmuş, global olarak bakıyor. O zamanda sanayicinin bizatihi yaşadığı sıkıntıyı anlamıyor, görmüyor, görse bile bu benim derdim değil sizin derdiniz, siz çözüm yolu bulacaksınız diyor. Onun için bu anlayışı hükümetin mutlaka değiştirmesi lazım. Bekleyip göreceğiz” dedi.

HÜKÜMET ÇOK CİDDİ SIKINTI İÇERİSİNDE

Hükümetin çok ciddi bir sıkışıklığın içerisinde olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, “Biz ona deniz bitti diyoruz. İmkanları farklı yerlerde tamamen hizmet sektöründe tükettiler. Hizmet sektörüne kaynaklar aktarılınca üretim sektörüne pay kalmadı. Hizmet sektörünün borç taksitlerini, oradan gelen faizleri ödemekle meşguller. Buda ekonomiyi iyice zayıflattı, dibe vurdurdu. Bunun hükümetin tümüyle ekonomiye bakış açısını değiştirmesiyle mümkün olur” diye konuştu.

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SİYASET BELKİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

CHP'de yaşanan istifaların sorulması üzerine Karamollaoğlu, “Biz diğer partilerin iç meseleleri ile doğrudan doğruya ilgilenmeyi, yorum yapmayı da isabetli bulmuyoruz. Ancak siyasette, bir tıkanma var. Kutuplaşma, kamplaşma insanı adeta hayatından bezdirdi. Hamdolsun bizde böyle bir sıkıntı olmadı’ dedi.

Cumhurbaşkanının AKP’ye üye olmasını da değerlendiren Karamollaoğlu, “Bundan sonraki süreç partili bir Cumhurbaşkanımız oldu. İnşallah hayra vesile olur. Biz endişeliyiz. Kuvvetler ayrılığı prensibi kamil manada işler hale gelseydi, bu kadar endişemiz olmazdı. Kuvvetler ayrılığı prensibi maalesef çok gevşek olduğu için biz partili bir Cumhurbaşkanı olmasından birazcık endişe duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

DHA