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Karamollaoğlu’ndan AKP’ye: Kudüs’ün İsrail başkenti olarak gösterildiği Mavi Marmara anlaşmasını iptal edin!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP hükümetine Mavi Marmara anlaşması hatırlatmasında bulunarak, somut adım atılmasını istedi.

00:367 Aralık 2017
Gündem
Karamollaoğlu’ndan AKP’ye: Kudüs’ün İsrail başkenti olarak gösterildiği Mavi Marmara anlaşmasını iptal edin!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP hükümetine Mavi Marmara anlaşması hatırlatmasında bulunarak, somut adım atılmasını istedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Seçime Hazırlık İlçe Toplantısı'nda konuştu.

Balgat Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Karamollaoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımaya yönelik girişimlerine sert tepki göstererek, “Trump çılgın ve tutarsız bir insan. Ancak Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi atacağı en çılgın adım olur. Kudüs bizim onurumuzdur, namusumuzdur, izzetimizdir ve kıblemizdir” dedi.

mollaoglu

Karamollaoğlu, Mavi Marmara Anlaşmasını hatırlatarak, “Ancak laf değil, icraat istiyoruz. Gelinen noktada biz hükümetten ilk somut adım olarak Mavi Marmara anlaşmasını iptal etmesini istiyoruz. Çünkü o anlaşmanın altında İsrail'in başkenti olarak Kudüs gösterilmiştir, bu kabul edilemez bir durumdur. Bu uyarılarımızı bir kardeşlik vazifesi olarak yapıyoruz” diye konuştu.

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