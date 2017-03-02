Kardak’ta gerilimli anlar!

Türk ve Yunan Sahil Güvenlik botlarının, üç gündür Kardak kayalıkları bölgesinde hakim olan sisin etkisini kaybetmesiyle bölgedeki nöbet hareketliliği devam etti.

Türk ve Yunan Sahil Güvenlik botlarının, üç gündür Kardak kayalıkları bölgesinde hakim olan sisin etkisini kaybetmesiyle bölgedeki nöbet hareketliliği devam etti.

Leros ve Kilimli (Kalimnos) adalarından hareket eden iki Yunan Sahil Güvenlik Botu’na bölgeden geçmekte olan iki Türk savaş gemisi rotalarını değiştirerek kayıklara yaklaşmasına izin vermedi. Fırtınaya rağmen bölgede bulunan iki Türk sahil güvenlik botu da kayalıklara yönelen ve Yalıkavak Limanı’ndan hareket ettiği belirlenen bir motoryatı durdurup, arama yaptı.

Bodrum’un Gümüşlük mahallesine 3.8 mil uzaklıktaki Kardak kayalıkları bölgesinde 3 gündür yoğun sis nedeniyle devriye nöbetini güçlükle sürdüren Türk Sahil Güvenlik Botları, bu defa da fırtınalı havaya rağmen denize açıldı.

Sabah Bodrum ve Turgutreis limanlarından hareket eden iki sahil güvenlik botu Kardak nöbetini sürdürdü. Saat 12.00 sıralarında Yalıkavak açıklarındaki uluslararası sulardan gelerek Kardak kayalıklarına doğru yönelen 12 metre uzunluğundaki ‘Premiara’ isimli motoryat heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu.

Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin telsiz anonsu üzerine rotasını değiştiren motoryat, Çatal Ada önlerinde durduruldu. Sahil güvenlik botundaki askerler yatta arama ve inceleme yaptı.

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Yalıkavak Limanı’ndan çıkan yatın kaptanının yardımcısıyla birlikte Marmaris’e gittiği anlaşıldı. Yarım saat süren arama ve kontrollerden sonra yat yoluna devam etti.

Saat 13.55 sıralarında ise Leros ve Kilimli (Kalimnos) adalarından hareket eden iki Yunan Sahil Güvenlik Botu’nun Kardak kayalıklarına yönelmesi üzerine Marmaris’ten Kuşadası istikametine gitmekte olan iki Türk savaş gemisi rotasını değiştirerek kayalıklara yöneldi.

Kardak kayalıklarına 10 metre ve 200 metre mesafeden geçen Türk savaş gemilerini gören Yunan botları tekrar konuşlandıkları adalara geri döndü.

Savaş gemileri, daha sonra rotalarını tekrar Kuşadası’na çevirirken, iki sahil güvenlik botu devriye görevini sürdürdü. DHA