Kardak’ta yine hareketli dakikalar

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları çevresinde Türk ve Yunan botları arasında bugün yine hareketli dakikalar yaşandı.

Türk sularına girince müdahale edilen Yunan botu arıza yapınca, 30 dakika boyunca sıkıntının giderilmesini bekledi. Arıza giderilmesinin ardından Yunan botunun kendi sularına dönmesiyle gerginlik sona erdi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Haluk Koç ile üst düzey askeri yetkililerin, dün öğle saatlerinde, sahil güvenlik botuyla bölgeye giderek inceleme yaptıkları Kardak kayalıklarında, bugün hareketlilik yaşandı. Yunanistan’ın Kalalimnos Adası’nda konuşlu ‘AZ 913’ numaralı Yunan botu, saat 09.00’da, önce Kardak kayalıklarına, ardından Türk sularına yöneldi. Bölgede devriye görevi yürüten 72 Nolu Türk sahil güvenlik botu, Yunan botunun karşısına çıktı. Turgutreis’te konuşlu 3 sahil güvenlik botu da bölgeye yöneldi. Denizde yaşanan dalaşma sırasında, Türk ve Yunan botlarının neredeyse birbirine değecek şekilde yaklaştığı görüldü. Bir Türk botunun daha bölgeye ulaşmasıyla süren o hareketli anlarda, saat 09.35’te Yunan botu, Türk sularında motor arızası yaşadı. 5 Yunan askerlerinin botun üzerine çıktığı ve etrafında sürekli dönen Türk botundaki subaylarla konuşmaya çalıştığı görüldü. O anlar DHA tarafından görüntülendi.

Yaklaşık 30 dakika olduğu yerde sabit olarak bekleyen Yunan botu, arızanın giderilmesiyle saat 10.15’te, kendi sularına çekildi. İstanköy Adası’ndan (Kos) gelen askeri bir zodyak bottaki teknisyenlerin, Yunan botuna malzeme getirdiği ve arıza için çalıştığı görüldü. Yaklaşık 75 dakika süren gerginlik, Yunan botunun kendi sularına çekilmesiyle sona erdi. Bölgede halen 3 Türk sahil güvenlik botu Kardak kayalıklarının dibinden ayrılmazken, 2 Yunan botu ise kayalıklara 1 mil mesafede bekleyişini sürdürüyor. (DHA)