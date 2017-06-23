Kardeş katili ağabey gözyaşlarına boğuldu

Adana’da kardeşini öldüren ağabeyin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Kardeş katili olan ağabey “Onun canını yakacak insan değildim.” dedi ve gözyaşlarına boğuldu.

Adana'da 28 yaşındaki kardeşi Ramazan Çimiş’i silahla öldürdüğü ileri sürülen 35 yaşındaki Cihan Çimiş'in “ Kardeşi kasten öldürmek, ruhsatsız silah taşıma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile yargılanmasına başlandı. Kardeşinin “benimle ve eşimle konuşmalarına dikkat edeceksin” diye kendisine bıçakla saldırdığını ileri süren sanık, “ Bıçak çekti çok korktum. Tabanca ile ateş ettim. Onun canını yakacak insan değilim” diyerek ağladı.

Olay, 3 Aralık 2016'da Sepici Mahallesi’ndeki çamlık alanında meydana geldi. Fırıncı Ramazan Çimiş, tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü. Katil ise kayıplara karıştı. Katili bulmak için harekete geçen polis, geniş çaplı araştırma yaptı. Polis ekipleri, Ramazan Çimiş’in katilinin ağabeyi Cihan Çimiş olduğunu belirledi. Olaya tanıklık yapan kişi de sanığı fotoğraftan teşhis etti. Polis, kardeş katilini olaydan yaklaşık 3 ay sonra Kiremithane Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına aldı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cihan Çimiş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldı. Adana 3. Ağır Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık, kardeşinin olay günü çok sinirli olduğunu ileri sürerek, “ Kardeşim ‘Bundan sonra benimle ve eşimle konuşmalarına dikkat edeceksin' dedi. arabanın kapısını kapatırken yüksek sesle ‘Kapıyı kapat' lan dediğimi söyledi. Ben de böyle bir şey olmadığını anlatmaya çalıştım. Küfürlü konuşmaya başladı. Oradan ayrıldım. Telefonla da bana küfür edip, konuşmaya çağırıyordu.” dedi.

Kardeşi ile buluşmayı kabul ettiğini söyleyen Cihan Çimiş, “ Kolumdan tutup, kenara çekti. Bıçağı çağırınca çok koktum. Yoksa onun canını yakacak insan değilim. Çok korkmuştum. Ruhsatsız silahımla ateş ettim. “dedi ve ağladı. Ölen gencin eşi Zeynep Çimiş ise eşinin sinirli bir şekilde “Kimse benim namusuma küfür edemez” dedikten sonra evden ayrıldığını anlatarak şikayetçi oldu. Sanığın tutukluluğunu devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.