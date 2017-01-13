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Karı koca sorun çıkardı, THY uçağı geri döndü

THY'nin  İstanbul-Kilimanjaro uçağı, evli oldukları öğrenilen iki yolcunun sorun çıkarması üzerine Kahire üzerinden İstanbul'a geri döndü.
03:5713 Ocak 2017
Gündem
Karı koca sorun çıkardı, THY uçağı geri döndü
THY'nin  İstanbul-Kilimanjaro uçağı, evli oldukları öğrenilen iki yolcunun sorun çıkarması üzerine Kahire üzerinden İstanbul'a geri döndü.

İstanbul-Kilimanjaro seferini yapan THY’ye ait yolcu uçağı 151 yolcusuyla saat 19.30’da Atatürk Havalimanı’ndan havalandı. Uçak, Kahire hava sahası üzerindeyken yolculardan Anton Cestnik ve eşi Knavdiya Cesnit henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı sorun çıkardı.

Yolcular durumu kabin memurlarına bildirirken, görevliler sorun çıkartan iki yolcuyu sakinleştiremedi.

Bunun üzerine pilot Atatürk Havalimanı’na geri dönme kararı aldı. THY uçağı saat 00.01’de Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Daha sonra uçağa gelen polis ekipleri sorun çıkartan Cestnik ailesini uçaktan indirerek karakola götürdü. Olayın ardından THY uçağı 149 yolcusuyla Kilimanjaro seferini yapmak üzere 03.31’de Atatürk Havalimanı’ndan havalandı.

DHA

Son güncelleme: 08:3113.01.2017
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