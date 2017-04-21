‘Karılarını öldüren erkekleri alınlarından öpüyorum’ diyen başkan hakim karşısında

İzmir'de bir gazeteye yaptaığı açıklamada, "Karılarını öldüren erkekleri alınlarından öpüyorum" dediği için, 'tahrik ve suçluyu övme' suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, mahkemede sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.

Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen’in, ulusal bir gazeteye verdiği röportajda, “Karılarını öldüren kahraman babaları alınlarından öpüyorum” sözleri, başta kadın dernekleri olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinden büyük tepki çekti. Kadınlar hakkında çıkarılan yasaların erkekleri mağdur ettiğini belirten Muhammet Özen, mahkemelerin babaları ömür boyu nafaka ödemeye mahkum ettiğini, ödemeyenlerin ise cezaevine girdiğini söyledi. Boşanıldığı zaman devletin erkeğin elinden her şeyi alıp kadına verdiğini savunan Muhammet Özen’in “Devlet erkek için iki seçenek sunuyor. ‘Ya ömür boyu nafaka öde, ya da onu öldür’ diyor. Başka seçenek bırakmıyor” dedi.

Eski öğretmen Muhammet Özen’in söylediği bu sözler üzerine kendisi gibi öğretmen olan boşandığı eski eşi Hasiye Kabadayı’nın avukatı Pelin Yayalar ve İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Avukat Nuriye Kadan, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Muhammet Özen hakkında ‘Tahrik ve suçluyu övme’ suçlarından 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davada ifade veren ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Özen, şunları söyledi: “Ben evden korkudan kaçıyor otellerde yatıyordum. Tehdit suçunun unsurunun oluşabilmesi için karşı tarafın korkması diğer tarafın da yapma olasılığı olması gerekmektedir. Beni döven de müdahilin abileridir. Ben çocuğuma ‘dersini çalış seni öldüreceğim’ dersem bu tehdit olmaz. Kendisine söylenmiş bir şey yoktur. Ben iddianamede de yazılan ve tehdit kabul edilen söze Bekir Bozdağ ve Fatma Şahin’in bulunduğu iki ayrı toplantıda söyledim. Ben çözüm bulmak için bunları söyledim. Muhabir bana ‘bu lafları söyle ben de manşet yapayım ‘dedi. Ben de kendisine ‘bu biraz suça kaçıyor’ diye cevap verdim. O da ‘suç olsa biz yazmayız. Biz de onu elekten geçiririz, yazmayız ‘ dedi. Buna dair elimde CD var .”

Eski eşi Hasiye Kabadayı ise sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istedi. İzmir Barosu’nu temsil eden avukat Nuriye Kadan, “Dilekçelerimizi tekrar ederiz. Davayı uzatmak için yapılan işlemleri kabul etmiyoruz. Zaten dosya içerisined CD çözümü vardır.Buna göre değerlendirilme yapılmasını istiyoruz” dedi. Hakim, sanık hakkında verilen yakalama kararının kaldırılmasına, gelececek duruşmada karar verileceğini belirtip, duruşmayı 3 Temmuz’a erteledi. (DHA)