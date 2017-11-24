‘Karlov suikasti’ soruşturması kapsamında eski TRT yapımcısı tutuklandı

19 Aralık 2016 tarihinde suikasta uğrayan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında TRT Avaz’da yayınlanan Eko Avaz isimli programın yapımcısı olan Guru Medyanın Yayın Grubu Başkanı H.A.’nın sorgusunun ardından “tasarlayarak adam öldürme” suçundan tutuklandığı öğrenildi.

Geçen yıl suikasta uğrayan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında TRT Avaz'da yayınlanan Eko Avaz isimli programın yapımcısı olan Guru Medyanın Yayın Grubu Başkanı H.A.'nın “tasarlayarak adam öldürme” suçundan tutuklandığı öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre; 19 Aralık 2016 tarihinde Ankara'da resim sergisi açılışı sırasında Büyükelçi Karlov polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Karlov suikastine ilişkin kapsamlı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında geçen hafta sürpriz bir gelişme yaşandı. Guru Medya Yayın Grubu Başkanı H.A. Ankara Adliyesine getirilerek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından sorgulandı. Şüphelinin sorgusunun ardından, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından “tasarlayarak adam öldürme” suçundan tutuklandığı bildirildi.

ÖRGÜTLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Türksoy, Gündem Rusya ve Gündem Avrasya dergilerinin yayıncılığının yanı sıra ayrıca TRT Avaz'da yayınlanan Eko Avaz isimli programın da yapımcısı olan H.A.'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ soruşturması kapsamında “bölge tarama mesullerinden” biri olduğu gerekçesiyle tutuklu olduğu bildirildi. H.A.'nın İstanbul'daki soruşturma kapsamında örgütle ilişkisi olduğunu itiraf ettiği, ancak 2008 yılından bu yana FETÖ ile irtibatının koptuğunu söylediği belirtildi. Soruşturma kapsamında H.A.'nın, 2012-2013 yıllarında firari FETÖ'cü Önder Aytaç ile telefon irtibatının bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca H.A.'nın Aralık 2016'da Moskova'da düzenlenen ve Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi Hüseyin Diriöz'ün de katıldığı “Türk-Rus İlişkilerine Ekonomik Bakış” isimli panelin organizatörü olan Eurasian House'un da genel direktörü olduğu bildirildi.