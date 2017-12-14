Karlov suikastıyla ilişkili olduğu değerlendirilen bir polis tutuklandı

Rusya Federasyonu’nun merhum Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesiyle ilişkili olduğu belirtilen, eski bir polis “tasarlayarak adam öldürmeye iştirak” suçundan tutuklandı.

Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle alakalı, eski bir polis tutuklandı. “Tasarlayarak adam öldürmeye iştirak” suçundan hüküm giyen Ramazan Yücel, daha önce FETÖ ile ilişkili olduğu gerekçesiyle ihraç edilmişti.

İHA