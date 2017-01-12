Kars Valisi’nden ‘İngiliz bayraklı mont’ haberine bol ‘sayınlı’ savunma

Kars Valisi, ev sahibi konumunda olduğu Sarıkamış şehitlerini anma programında Ulaştırma Bakanı'na alel acele ve 'emrivaki' şeklinde giydirilen 'İngiliz bayraklı' mont için bol 'sayınlı' açıklama yaptı. Vali Doğan; söz konusu montun 'niçin önceden incelenmediğini' açıklamak yerine haberi yapanları suçladı. Vali "o mont Sayın Bakanın montu değil. Sayın Bakanın da açıkladığı gibi, Sayın Bakanın kendisinin, şahsının bir montu değil" dedi ve haberin 'art niyetli birileri tarafından programa gölge düşürmek için yapıldığını' savundu.

Kars Valisi, ev sahibi konumunda olduğu Sarıkamış şehitlerini anma programında Ulaştırma Bakanı'na alel acele ve 'emrivaki' şeklinde giydirilen 'İngiliz bayraklı' mont için bol 'sayınlı' açıklama yaptı. Vali Doğan; söz konusu montun 'niçin önceden incelenmediğini' açıklamak yerine haberi yapanları suçladı. Vali "o mont Sayın Bakanın montu değil. Sayın Bakanın da açıkladığı gibi, Sayın Bakanın kendisinin, şahsının bir montu değil" dedi ve haberin 'art niyetli birileri tarafından programa gölge düşürmek için yapıldığını' savundu.

Geçtiğimiz pazar günü Sarıkamış Harekatı’nın 102. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Türkiye Şehitleri ile Yürüyor” adlı yürüyüşe katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın, kolunda İngiltere/Birleşik Krallık (Britanya) bayrağı bulunan montu çok konuşulmuştu. Sosyal medyada da yoğun eleştirilere neden olan montla ilgili daha sonra Meclis’te gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Arslan

montun kolundaki logoyu ancak yürüyüş başladıktan sonra farkkettiğini belirterek “Çok üzgünüm biz birlik beraberlik mesajı vermek için oradaydık. Bunun için de ay yıldızlı bere ve atkıyı taktık. Benim soğuktan çok daha korunaklı bere ve atkım olmasına rağmen herkesle birlikte o ay yıldızlı bere ve atkı ile birlikte yürüdüm. Mont organizasyon komitesi tarafından etkinliğe katılanlara yürüyüş öncesinde dağıtıldı, yürüyüş sonunda da zaten teslim aldılar” demişti. 1300 euro değerinde olduğu anlaşılan Bogner marka mont ile ilgili bir açıklama da Kars Valisi’nden geldi.

9 SAYINLI AÇIKLAMA!

Kars Valisi Rahmi Doğan, söz konusu montun günlüğü 20 liradan kiralandığını belirtti. Vali Doğan bol ‘sayınlı’ açıklamasında “Sosyal medyada ve gazetelerde Sayın Bakanımızın montu ile ilgili çıkan hususlar bizim canımızı sıktı. O montlar çok pahalı ve yurtdışından ithal olan montlardır. Yani o montların yerlisi ve Türk yapımı yok. Eksi 30, eksi 40 dereceye hazırlıklı olan bir giysi bulmanız lazım. O mont Sayın Bakanın montu değil. Sayın Bakanın da açıkladığı gibi, Sayın Bakanın kendisinin, şahsının bir montu değil. Biz ne yaptık? Dışarıdan gelen üst düzey misafirlerimiz, korumalar ve diğer farklı görevliler için biz mont kiraladık. Günlüğü 20 liradan montlar kiraladık ve bunları gelen kişilerin sadece tören esnasında kullanabilmeleri amacıyla verdik ve sonrasında da bunlar iade edildi. Şehit yakınlarımıza da benzer şekilde bir kısmını Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüzde olan montlar bir kısmına da kiraladığımız montlardan vererek bu yürüyüşe katılmalarını sağladık” dedi.

Sarıkamış etkinliklerinde Sayıın Bakan Arslan'ın çok büyük emekleri olduğunu ifade eden Vali Rahmi Doğan, Bakan Arslan'ın vatan ve millet sevgisinin ortada olduğunu söyledi. Vali Doğan, “Sayın Bakan bu etkinliğe çok gayret gösterdi, çok emek sarf etti, programı yakından takip etti. Katılımın fazla olması için ek seferlerle uçaklar koydurdu. Küçük kapasiteli uçakları büyük kapasiteli uçaklarla değiştirtti. Çok insan bu etkinliğe katılabilsin, gelsin diye bize maddi ve manevi destekte bulundu. Başbakanlık Tanıtma Fonu'ndan ciddi anlamda bir katkıda bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yine bize sağlamış olduğu desteklerle biz bu programları icra ettik. O kadar insanı oraya topluyorsunuz. Bir takım faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Bu kadar bir gayret, bu kadar bir emek varken, zaten Sayın bakanın vatan, millet sevgisi ortada iken kimsenin farkında bile olmadığı ve kendi şahsının da olmadığı bir şeyden, birilerinin bir şeyler tutturarak hem bizim etkinliğimizi küçümsemesi hem Sayın Bakanımıza bu türden bir yakıştırmada bulunması bizim canımızı sıktı. Buna üzüldük. Tekrar söylüyorum bu mont Sayın Bakanın montu değil, giderken de montu ilgili yerlere verildi” diye konuştu.

‘HABER ART NiYETLi KiŞiLERCE YAPILDI’

Mont haberinin art niyetli birileri tarafından programa gölge düşürmek için yapıldığını iddia eden Vali Rahmi Doğan, “Türkiye'de kayak merkezlerine gittiğiniz zaman bu ve buna benzer montlardan çok sayıda görürsünüz. Ama dikkatimizden kaçan bir durumdur. Kimse de fark etmemiştir. İki gün birlikte yan yana dolaşmış olmamıza rağmen, o kadar insan orada iken fark edilmemişken, art niyetli birilerinin bunu öne çıkartması bizim programımıza gölge düşürmeye çalışması da hoş değil” dedi.