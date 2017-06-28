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Kars’ta kesik at başları mahalleyi ayağa kaldırdı

Kars Çayı’na atılan iki at başı mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı.

21:1328 Haziran 2017
Gündem
Kars’ta kesik at başları mahalleyi ayağa kaldırdı
Kars Çayı’na atılan iki at başı mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı.

Kars'ta atları kaybolan vatandaşlar, aradıkları atlarının kafalarını Kars Çayı'nda buldu. Kafaları kesilen, derileri yüzülen ve içerisi temizlenen atların etlerinin ne olduğu ise bilinmiyor. Dün akşam Bülbül Mahallesi'nde atları kaybolan vatandaşlar bugün atlarının kafalarını Kars Çayı'na atılmış vaziyette buldu. Atların ayakları, derileri ve içi farklı yerlere atılmış. Mahalle sakinlerinin ayaklandığı olayda atları kimin kestiği hala gizemini koruyor.

 

“PARÇALARI FARKLI YERLERE ATMIŞLAR”

Kars Çayı kenarında ağaçlar arasında kesilen iki atın kafası suya atılmış, yuları ise kafaların bulunduğu yere bırakılmış, atların ayakları farklı bir bölgede bulunurken, iç organları ise üzerine ağaç dalları örtülerek saklanmış.

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Atların eti ise götürülmüş. Polis ve zabıta kentte alarm geçerek atların etinin ne olduğunu çözmeye çalışıyor.

İHA

Son güncelleme: 21:1728.06.2017
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