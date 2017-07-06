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‘Kartal bebek’ kampanyasına bakanlık inceleme başlattı! Sosyal medya şaşkın!

Binlerce insanın destek verdiği Kartal bebek için yardım kampanyasına Sağlık Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı, sosyal medyada vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı...

13:146 Temmuz 2017
Gündem
‘Kartal bebek’ kampanyasına bakanlık inceleme başlattı! Sosyal medya şaşkın!
Binlerce insanın destek verdiği Kartal bebek için yardım kampanyasına Sağlık Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı, sosyal medyada vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı...

Geçtiğimiz hafta kalp sorunları olan ancak ailesinin maddi yetersizliğinden dolayı ameliyat olamayan Kartal bebek için tüm Türkiye seferber olmuş ve toplamda 4.4 milyon lira bağış toplanmıştı. Toplanan bağışlar sonrası bebeğin ameliyatı Almanya'da yapılacaktı.

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Rekor katılımlı kampanya hakkında Sağlık Bakanlığı ‘Ameliyat zaten bedava yapılıyor' açıklamasıyla inceleme başlattı. Bebeğin anne ve babasından henüz bir açıklama gelmezken sosyal medyada büyük şaşkınlık yaşanıyor. Kimi Bakanlığa tepki gösterdi, kimisi Kartal bebeğin ailesine…

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İşte Kartal bebek kampanyasına inceleme başlatılması ardından sosyal medyada vatandaşların tepkiler…

Son güncelleme: 13:2206.07.2017
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