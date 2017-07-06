‘Kartal bebek’ kampanyasına bakanlık inceleme başlattı! Sosyal medya şaşkın!

Binlerce insanın destek verdiği Kartal bebek için yardım kampanyasına Sağlık Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı, sosyal medyada vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı...

Geçtiğimiz hafta kalp sorunları olan ancak ailesinin maddi yetersizliğinden dolayı ameliyat olamayan Kartal bebek için tüm Türkiye seferber olmuş ve toplamda 4.4 milyon lira bağış toplanmıştı. Toplanan bağışlar sonrası bebeğin ameliyatı Almanya'da yapılacaktı.

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Rekor katılımlı kampanya hakkında Sağlık Bakanlığı ‘Ameliyat zaten bedava yapılıyor' açıklamasıyla inceleme başlattı. Bebeğin anne ve babasından henüz bir açıklama gelmezken sosyal medyada büyük şaşkınlık yaşanıyor. Kimi Bakanlığa tepki gösterdi, kimisi Kartal bebeğin ailesine…

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İşte Kartal bebek kampanyasına inceleme başlatılması ardından sosyal medyada vatandaşların tepkiler…

Kartal bebek olayında bilmediğim için soruyorum. Kalp hazır sadece para mı gerekliydi? Bakanlık soruşturma niye açtı? — LeydiKedi (@LeydiKedi) 6 Temmuz 2017

4.4 milyon tl ye nasıl bir ameliyat yapılacaktı acaba bilgisi olan varmı aile parayı iade etmeli kaldıysa tabi para ev araba :) #kartalbebek — mutsuzpanda (@mutsuzpandac) 6 Temmuz 2017

Kartal bebek olayinda bi yolsuzluk, insanlari enayi olayi cikarsa artik bu ulkede kimse kimseye yardim etmez. — Melis Gündüz (@melisgunduz) 6 Temmuz 2017

Sağlık Bakanlığı Kartal bebek için toplanan yardımlar için soruşturma başlatmış. Sağlık sistemin çökmüş ben bişey yapamıyorum diyemiyor — yılmaz bozkurt (@yilmaz_bozkurt) 6 Temmuz 2017

Sağlık bakanlığı Kartal bebek için toplanan yardım için inceleme başlatmış # insanlık ölüyor — ATATÜRKÇÜ BİRİSİ (@MehmetEkremVar2) 6 Temmuz 2017

Sağlık bakanlığı inceleme başlatmış Bu Kartal bebek olayının altından bi yolsuzluk çıkarsa çok üzülücem kimseye güvenemeyecek miyiz? — Tyiğit (@elftuce) 6 Temmuz 2017

Sağlık Bakanlığı, Kartal bebek için Almanya’ya yönlendirilmesi ve ücretsiz bir ameliyata para toplanmasıyla ilgili soruşturma başlattı. — mustafa bakacak (@mbakacak) 6 Temmuz 2017

Kartal Bebek burada da nakil olabilir miydi? Yeni haberler ve yeni tartışmalar… — Aysenur Asuman Ugur (@aasumanugur) 6 Temmuz 2017

Ben de dunden beri devlet neden bu çocuğun masraflarını karşılamıyor derken ınceleme başlamış, teşekkürler Sağlık Bakanligi — Tuğçe Şerifoğlu (@tugceserifoglu) 6 Temmuz 2017