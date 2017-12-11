Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde havaya ateş açma anları kamerada

Ünlü kabadayı Alaattin Çakıcı'nın hasta mahkum koğuşu bulunmadığı gerekçesiyle yatış izni verilemediği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde silahla etrafa ateş eden şahsın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde elinde silahla koridorda ilerleyen şahıs etrafa rastgele ateş açıyor.
Ünlü kabadayı Alaattin Çakıcı’nın hasta mahkum koğuşu bulunmadığı gerekçesiyle yatış izni verilemediği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ferdi E. isimli şahıs etrafa ateş açmıştı.
Geçtiğimiz günlerde, hastanenin başhekimlik binasında silahla ateş açan Ferdi E.’ye olayda kullandığı silahı temin eden, saldırıda kullanılan aracı kiralayan ve saldırının azmettiricileri arasında yer alan 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Hastanede etrafa ateş açan Ferdi E.’nin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde elinde silahla koridorda ilerleyen şahıs etrafa rastgele ateş açıyor.
İHA