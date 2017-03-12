Kartal’da iki minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Kartal-Yakacık arasında çalışan iki hatlı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Minibüslerin içerisinde bulunan yolculardan 7'si yaralandı.

Kaza, Kartal Hürriyet Mahallesi Takdir Sokak’ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Pendik – Yakacık hattında çalışan Erhan Kırsaçlı yönetimindeki 34 M 4391 plakalı minibüs ile Ali Ukav yönetimindeki 34 M 3157 plakalı minibüs park halindeki 50 DN 022 plakalı TIR’ın yanından aynı anda geçmeye çalıştı. Sokağın dar olması nedeniyle süratli olduğu belirtilen içi yolcu dolu iki minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüslerin içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipler içerisinde sürücülerin de bulunduğu 7 yaralıyı ambulanslar ile Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Hafif yaralı yolculara ise olay yerinde müdahale edildi. Kaza sırasında minibüste olan küçük Aysima panikli halinde “Bilerek gelip çarpıştılar. Çok korktum. Çok hızlılardı” dedi.

“MİNİBÜS AŞIRI SÜRATLİYDİ”

Bir başka yolcu ise, “Pendik minibüslerinin önüne geçmek mümkün değil. Aşırı süratliler. Biz hep binmeye korkuyoruz” ifadelerini kullandı. Kazayı görenler ve yolcular ise minibüslerin aşırı süratli olduğunu iddia etti. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, kazalı araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

DHA