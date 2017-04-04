Katil zanlısı, kuzenine sağdıç olmaya hazırlanırken yakalandı

Adana'da oto kiralama işi yapan 38 yaşındaki Cem Atalmış'ı, işkence yaptıktan sonra tabancayla öldürüp, cesedini gömdüğü iddiasıyla aranan 33 yaşındaki Deniz Tekin, kuzeninin düğünde sağdıç olmaya hazırlanırken yakalanıp gözaltına alındı.

Merkez Seyhan İlçesi’nde 21 Mart’ta ev alma bahanesiyle 120 bin lirasını dolandırdıkları oto kiralama işi yapan Cem Atalmış’ı öldürüp cesedini gömen katil zanlılarından 30 yaşındaki Mehmet Tekin, İstanbul’un Silivri İlçesi’nde yakaladı. Cinayeti amcasının oğlu Deniz Tekin’in işlediğini ileri süren Mehmet Tekin, cesedi gömdükleri yeri gösterdi. Kazı yapan polis ekipleri Cem Atalmış’ın cesedini buldu. Mehmet Tekin ise çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayetten sonra Diyarbakır’ın Bismil ilçesine kaçan Deniz Tekin’i yakalamak için çalışma yapan Cinayet Bürosu ekipleri, zanlıyı pazarda alışveriş yaparken kovalamaca sonrasında yakaladı. Evlenmek üzere olan kuzenine sağdıç olmaya hazırlanan Deniz Tekin’ın, yakalandıktan sonra polislere, “Düğünden sonra gelseydiniz bari, kuzenimin düğününe katılsaydım” dediği öğrenildi.

Adana’ya getirilen Deniz Tekin, sorgusunda cinayeti gasp yapmak için işlediklerini itiraf etti. Sorgusu tamamlanan Deniz Tekin, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

DHA