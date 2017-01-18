Katliam emrini veren belli oldu… İşte Reina saldırganının ilk ifadesi

Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov'un ilk ifadesi ortaya çıktı. Yılbaşı gecesi 39 kişiyi katleden Masharipov’un, Suriye’nin Rakka kentindeki sözde IŞİD emirinden o gece Taksim’de katliam yapmak üzere talimat aldığı ancak güvenlik önlemleri nedeniyle ikinci kez Reina için emir aldığı öğrenildi.

Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov'un ilk ifadesi ortaya çıktı. Yılbaşı gecesi 39 kişiyi katleden Masharipov’un, Suriye’nin Rakka kentindeki sözde IŞİD emirinden o gece Taksim’de katliam yapmak üzere talimat aldığı ancak güvenlik önlemleri nedeniyle ikinci kez Reina için emir aldığı öğrenildi.

Yılbaşı gecesi Reina’da 39 kişiyi öldüren IŞİD’li terörist Abdulkadir Masharipov, saldırıdan 17 gün sonra başarılı bir operasyonla İstanbul Esenyurt’ta yakalandı. Masharipov’un polise verdiği ilk ifadesi de ortaya çıktı. El Kaide kamplarında silahlı eğitim aldığı öğrenilen teröristin daha sonra IŞİD’e katıldığı ve Türkiye’de eylem yakmak üzere görevlendirildiği öğrenildi.

EMİR ‘HOCA AKA’ KOD ADLI TERÖRİSTTEN

İfadesinde, 2016 yılı Ocak ayında İran üzerinden Türkiye’ye geldiğini söyleyen ‘Ebu Muhammed Horasani' kod isimli Abdulkadir Masharipov, “Konya’ya yerleştim. Orada olduğum sürece Rakka’yla telefonla görüşmeye devam ettim. Yılbaşı gecesi Taksim'de eylem yapmam talimatı verildi. Taksim'de yaptığım keşif görüntüsünü gönderdim. Ancak çok yoğun güvenlik önlemi olduğunu görünce vazgeçtim. Rakka’daki kod adı Hoca Aka (sözde IŞİD emiri) olan kişiyle görüştüm. Bana bölgede yeni bir hedef bulmamı söyledi. Ben de taksiyle saat 22.00 sıralarında sahilde tur attım. Reina eylem için uygun görünüyordu. Fazla güvenlik önlemi göze çarpmıyordu. Tekrar telefonla görüşüp Reina’nın eylem için uygun olduğunu söyledim. O da kabul edince kaldığım evdeki silahı alarak Reina'ya geldim ve eylemi gerçekleştirdim” dedi.

17 GÜN SONRA ELE GEÇİRİLDİ

Terörist Masharipov'un yakalanması için Türkiye genelinde operasyon düzenleyen Özel Harekat ve İstihbarat elemanları 17. günün sonunda katliamcının izini İstanbul Esenyurt'ta bir sitede buldu. Arkadaşına ait evde kaldığı belirlenen katliamcı düzenlenen operasyonla kıskıvrak ele geçirildi. Teröristin etrafındaki çemberi gittikçe daraltan, 39 kişiyi gözaltına alıp yüzlerce saatlik MOBESE kaydı ve güvenlik kamerası görüntüsü izleyen istihbarat elemanları yurtdışına kaçtığı öne sürülen katili ele geçirdi. İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Reina katliamını düzenleyen teröristin yakalanması ve 4 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin ortak açıklama yaptı. İstanbul Valisi Vasip Şahin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

4 DİL BİLEN TERÖRİST İYİ EĞİTİM ALMIŞ

O saldırıyı gerçekleştiren hainle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz çok ciddi bir çalışma yürüttü ve Esenyurt'ta yapılan operasyonla bu menfur saldırının faili yakalanmış durumda. Fail, Abdulkadir Masharipov, kod adı Ebu Mohammed Horasani. Özbekistan, 1983 doğumlu. Afganistan'da eğitim almış ve 4 dil bilen iyi yetiştirilmiş bir terörist. Ülkemize 2016'nın ocak ayı içerisinde geldiği tahmin ediliyor.

7 BİN 200 SAAT KAMERA İNCELEMESİ YAPILDI

Operasyon yapılırken 7 bin 200 saat kamera incelemesi yapıldı, 2 bin polisimiz görev aldı ve Konya, Hatay ve İzmir'de istihbarat daire başkanlığının da desteğiyle ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirildi. Terörist İstanbul'a geldiğinde önce Başakşehir'de ev kiralıyor, sonra 1-2 ev değiştirmek suretiyle kendini gizlemeye çalışıyor. Olay günü de Zeytinburnu'ndan geliyor. Arkadaşlar gerçekten polisimiz çok büyük bir emek sarf etti ve bu çalışma boyunca yaklaşık 152 adrese operasyon düzenlendi, 50 şahıs gözaltına alındı. 168 yabancı terörist olma şüphesine binaen gerekli işlemler yapılması için ilgili mercilere teslim edildi. Teröristle 197 bin ABD Doları ele geçirildi. 2 adet tabanca ve 2 adet drone ve sim kart var.

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TERÖRİST SUÇUNU SORGUDA KABUL ETTİ

Terörist suçunu kabul etmiştir. Parmak izi de bizdekiyle aynı çıkmıştır. Arkadaşlar teröristle birlikte bir Iraklı erkek şahıs, üç bayan değişik ülkelerden Mısır'dan, Afrika'dan olmak üzere ele geçirilmiş durumdalar. Gözaltındalar şu an. Örgüt bağlantısı olması ihtimali çok yüksek, bir teröristle aynı evde bulunuyorlardı. Burada 5 adresi takip ettiler ve operasyonlarını artırdılar. Tabii ki bu saldırgana o gün yardım eden birileri var, biz bunları araştırmaya devam ediyoruz.

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DÜNYA BASINI ‘FLAŞ' DİYE DUYURDU

Bu arada uluslararası haber ajansı Reuters, “Yeni yılda katliam yapan saldırgan yakalandı” ifadesiyle servis ettiği haberini Türk medyasına dayandırdı. CNN International ise şu başlığı kullandı: “İstanbul polisi yılbaşı gecesi bir gece kulübünde 39 kişiyi öldürmekle suçlanan adamı yakaladı.” Suudi Arabistan'ın resmi devlet kanalı El-Arabiya, “Yılbaşında katliam yapan kişi tutuklandı” şeklinde haberi son dakika olarak duyurdu.