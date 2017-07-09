Katliam gibi kaza: 4 ölü, 7 yaralı

Mardin-Diyarbakır yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir araç alev alev yandı. Olayda 4 kişi yaşamını yitirirken 7 kişi de yaralandı.

Mardin Diyarbakır karayolu üzeri Mardin Tarım İl Müdürlüğü önünde dün saat akşam 21.50 sularında katliam gibi bir trafik kazası gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Mardin'den Diyarbakır yolu istikametinde giden 21 AV 248 plakalı araç Diyarbakır istikametinden gelen 10 NJ 883 plakalı araçla kafa kafa çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri alev topuna döndü.

Kazada 21 AV 248 plakalı aracın patlaması ile içinde bulunan sürücü Kasım Yılmaz (27) ve 4 yaşındaki kimliği tespit edilemeyen çocuk yanmış bir halde bulundu. Araçta bulunan diğer yolculardan Abdul Gafur Yılmaz ağır yanıklarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan 10 NJ 883 plakalı diğer diğer araçta bulunan İlyas Erin (29) ve Atiye Erin (51) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç içinde bulunan 2 yaşındaki Selahattin Erin'in hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken Şehriban Erin (8), Cihat Erin (22), Nuray Erin(31), Hıdır Erin (2) ve Fırat Erin (17) Mardin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Mardin-Diyarbakır yolu olay sonrası geçici olarak trafiğe kapanırken Mardin Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ve Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından trafiğin açılması için enkaz yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA