Katliam öncesi Reina’nın sayfasına bunları yazdı, sonra sır oldu

Katliamın gerçekleştiği gece, Reina’nın yeni yıl mesajının paylaşıldığı sayfaya hem de saldırıdan bir kaç saat önce yazılan 2 mesaj oldukça dikkat çekiciydi. Mesajların içeriği kadar, mesaj sahibinin profili, bu profilde katliamdan sonra yapılan değişiklikler dikkatli gözlerden kaçmadı. ‘Woo George’ ismini kullanan kişi art arda 2 mesaj paylaştı. Paylaşımın yapıldığı dakikalar yeni yılın ilk dakikalarıydı ve saldırgan henüz ortaya çıkmamıştı. O paylaşımların ilkinde “Sizi istiyorummm” diye yazdı kullanıcı. Yeni yıl mesajlarına ayrılan sayfadaki en sıradaşı paylaşımdı. Aynı kullanıcı ikinci paylaşımını da hemen sonrasında yaptı. Bu kez “”Dövüşe 5 kalaa” diye yazdı.
O dakikalarda Reina’nın sayfasını kullananların dikkatini çekmeyen mesajlar, katliamın gerçekleşmesinden sonra hem mevcut kullanıcıların hem de başsağlığı paylaşımı için sayfaya girenler tarafından “anlamlı” ve çok şüpheli bulundu.
Dil çıkartan, alaycı bir yüzün profil olarak seçildiği hesabın ayrıntıları ve hareketliliğine bakıldığında ortaya çok daha şüpheli bir durum çıktı. Açılış zamanına bakıldığında sırf bu paylaşımların yapılması için açıldığı anlaşılan hesap kısa süre sonra da silindi. Ancak tuhaflık bununla sınırla kalmadı.
Silinen hesapta kullanılan ve aynı isimle açılan bir başka hesap daha var platformda. Kapak ında üniformalı, hepsi sakallı ve silahlı kişilerin olduğu bu hesaptaki ve kullanıcı adı aynı. ın üstünde “Tigers of İslam” (İslamın Kaplanları) yazıyor.
Bütün bunlar Reina katliamıyla ilgili olarak koskoca bir soruyu ortaya koyuyor; Bu iki hesabı kullanan kişi ya da kişiler katliamı, planlamasını, nasıl ve ne zaman yapılacağını çok önceden biliyor muydu Paylaşımlar bu yüzden mi yapıldı. (DHA)