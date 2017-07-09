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Kauçuk fabrikasında korkutan yangın

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. 

22:279 Temmuz 2017
Gündem
Kauçuk fabrikasında korkutan yangın
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. 

Sakarya’nın Hendek ilçesi, TEM otoyolunun yanında bulunan bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı. İlk incelemelere göre dışarıda bulunan kauçuk malzemelerinin yandığı ifade edildi. Yangına, kauçuk kazanından sıçrayan kıvılcımın sebep olduğu ileri sürüldü.

BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait 4 gruptan 7 itfaiye aracı yangına müdahale ediyor. Yükselen dumanlar, bir çok noktadan görüldü. Dumandan etkilenen bir kişi Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.  İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. İHA

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