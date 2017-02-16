Kavga eden üniversiteli kızlar o günü anlattı

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okuyan kızların sosyal medyada başlayan kıskançlık tartışması kanlı bitmişti. Evlerine gelen kızın burnunu kırıp, görüntülerini paylaşan kızlar açıklama yaptı. Kavganın neden çıktığı ortaya çıktı.

Hasibe H., okuldan tanıdığı Kübra T.'nin Twitter'dan attığı kıskançlık mesajı üzerine tartışmanın başladığını söyledi.

Habertürk Gazetesi’nden Enis Yıldırım’ın haberine göre, paylaşımı gösterdiği ev arkadaşı Mihriban Y. ile Kübra T. arasında Twitter üzerinden atışma yaşandığını belirten Hasibe H., “Kübra, bana ve Mihriban'a yönelik ağır küfür ve hakaretlerde bulunup ev adresimizi istedi. Evin adresini aldılar, 3 kız eve geldiler. 2'si bize saldırdı. Onları etkisiz hale getirince, olmaması gerekenleri yaptık. Eve girip bizi tehdit ettiler, dövdüler. Bize saldırdıkları için özür dilemelerini istedik. Daha önce de tweet'lerde aramızda video muhabbeti olduğundan bu anı da videoya çekeceğimizi söyledik ve çektik.”

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”KIZGINLIKLA SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTIM, 2 DAKİKA SONRA PİŞMAN OLUP KALDIRDIM”

KTÜ Metalurji Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Mihriban Y. (19) ise “Bana karşı sosyal medya üzerinden onurumu kırıcı hakaret etmeleri, küfürlerde bulunmaları, eve gelerek bizi dövmeye başlamaları ve bana ‘Yetim' ve ‘Basit' demeleri çok ağırıma gitti. Özürlerini videoya çekip Twitter'dan yayınlayacaktık. Böyle bir olay olmasını istemezdim ancak karşı tarafın ağır tahrikleri neticesinde olay buralara kadar geldi. Olayın videosunu kızgınlıkla sosyal medyadan paylaştım, 2 dakika sonra da pişman olup kaldırdım” ifadesini kullandı.

3 kız da evlerine gelip kendilerine saldırmaya çalıştıkları iddiasıyla Kübra T. ve Esra K.'dan şikâyetçi olduklarını söyledi.

Evlerine gelen 2 genç kızı dövüp videosunu paylaşan 3 üniversiteli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.