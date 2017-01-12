Kavga-gürültü o maddeler de kabul edildi

Fotoğraflar: Zekeriya ALBAYRAK - SÖZCÜ / TBMM'de Anayasa Değişikliği teklifinde 5. madde için görüşmeler yapılırken büyük kavga çıktı. Görüşmelere sık sık ara verildi. Milletvekilleri yumruk yumruğa birbirlerine girdi. CHP 5. madde oylamasına katılmadı. İşte Meclis'te yaşanan kavganın detayları...
CHP'nin oylamaya katılmayarak protesto ettiği 5. madde 343 oyla kabul edildi. Bu maddenin görüşmeleri sırasında AKP ve CHP'li vekiller arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine kurula yarım saat ara verildi. Ara sonrası AKP ve CHP'li milletvekilleri yumruk yumruğa birbirlerine girdi. CHP'liler kürsüyü işgal etti...
3. MADDE OYLAMASINDA ARBEDEOy kullanmak için hükümet sıralarında çekim yapan vekiller üzerinde başlayan tartışma fiziki arbedeye dönüştü...
AKP Grup Başkan vekili Mustafa Elitaş, açık oylamaları cep telefonu ile çekmeye çalışan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan'ın üzerine yürüdü...
AKP ve CHP'li vekiller bu bölümden uzaklaşmak istemeyince tansiyon yükseldi...
Farklı bölgelerde yumruklaşmaların ve tekmelerin atıldığı görüldü...
Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın oylamayı durdurdu. Oy kullanılan kupaları da kaldırttı...
Oturuma 20 dakika ara verildi. Aranın ardından 3. maddenin oylaması yeniden yapıldı...
4. MADDE 343 İLE GEÇİLDİMilletvekillerini 5 yılda bir seçileceğini düzenleyen 4 madde 343 oyla genel kurulda kabul edildi. Oylamada 139 ret oyu kullanıldı. 2 milletvekili boş, 2 milletvekili de geçersiz oy kullanıldı.
4.MADDENİN ARDINDAN KAVGA ÇIKTIAnayasa Teklifinin 5. madde görüşmeleri sürerken CHP’liler genel kurul kürsüsünü işgal etti. Genel Kurul’da oturuma verilen aranın ardından, kavga çıktı.
4. maddenin oylamasının ardında verilen aranın ardından 5. maddenin görüşülmesine geçildi.CHP’li Özgür Özel kürsüdeyken, “Burası milletin kürsüsü, bu kürsüyü sizlere bırakmayacağız” deyip, CHP’li vekilleri kürsüye davet etti ve TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın oturuma 5 dakika ara verdi.
Aranın ardından milletvekilleri yumruk yumruğa kavga ettiler. Bir milletvekili yaralandığı belirtiliyor. Kürsünün mikrofonu da kırıldı.
5. MADDE DE KABUL EDİLDİCHP, Genel Kurul’daki 5. madde oylamasına katılmadı. Yaklaşık 30 dakikalık aranın ardından direk oylamaya geçildi. Oylama sonucuna göre 5. madde 343 oyla kabul edildi. 7 ret oyu çıktı.