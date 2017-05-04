Kavurmacı’nın tahliye gerekçesi ortaya çıktı

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerden iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı'nın, "epilektik atakları arttıran uyku apnesi, hipoglisemi ve hipovitaminöz hastalıklarının ileride telafisi mümkün olmayan durumlara sebebiyet verebileceği" gerekçesiyle tahliye edildiği ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı’nın,”epilektik atakları arttıran uyku apnesi, hipoglisemi ve hipovitaminöz hastalıklarının ileride telafisi mümkün olmayan durumlara sebebiyet verebileceği” gerekçesiyle tahliye edildiği ortaya çıktı.

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Kavurmacı’nın avukatları özel bir hastaneden aldıkları raporla birlikte İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne tahliye talebinde bulundu.

Söz konusu rapora göre, “Kavurmacı’ya 2005 yılında epilepsi tanısı konulduğu, dönemsel nörolojik takibinin yapıldığı, sürekli çekilen EGK raporunda fokal biyoelektrik dizorganizasyonun lehine yorumlandığı ve cezaevi koşullarının şüpheli üzerinde olumsuz etkilerinin bulunabileceği” yönünde tespitler olduğu belirtildi.

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Raporu değerlendiren hakimlik, dilekçeyle sunulan belgelere göre şüpheli Kavurmacı’nın mevcut ciddi sağlık sorunlarının dikkate alındığını ve tutukluluk halinin devamının şüpheli için ileride telafisi mümkün olmayan durumlara sebebiyet verebileceğini aktardı.

Tutuklama tedbirinden beklenen faydanın sağlandığına da vurgu yapan hakimlik, tutuklu kalınan süre, bu aşamadan sonra tutuklama yerine adli kontrol tedbirleri uygulanmasının yeterli görülmesi ve tutuklama tedbirinin ölçülü olmaması gerekçeleriyle Kavurmacı’nın tahliye edilmesi talebinin kabulüne, bu kişinin serbest bırakılmasına karar verdi.

Nöbetçi hakimlik, Kavurmacı hakkında, “yurt dışına çıkış yasağı” ve “haftanın bir günü evine en yakın güvenlik merkezine imza verme zorunluluğu”ndan oluşan adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını da karara bağladı.

Bu tahliye kararına şüpheli Kavurmacı ile ilgili iddianame hazırlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından itiraz edildiği, itirazı değerlendiren İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin “başsavcılığın itiraz hakkı olmadığı” gerekçesiyle bu itirazı reddettiği öğrenildi.

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KAVURMACI’NIN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

TUSKON’a üye iş adamlarına yönelik aralarında Ömer Faruk Kavurmacı’nın da bulunduğu 86 kişi hakkında hazırlanan iddianame dün Başsavcılık tarafından onaylanmıştı. İddianamede, Firari şüpheliler Fetullah Gülen, Rıza Nur Meral ve Mustafa Muhammet Günay hakkında “Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs ve TBMM’yi ve Hükümeti yıkmaya teşebbüs” suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, aralarında Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü’nün de bulunduğu 86 iş adamının da “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. DHA