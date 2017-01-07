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Kaybolan çiftin aracı bu halde bulundu!

Balıkesir Manyas’ın kırsal İrşadiye Mahallesinden dün öğle saatlerinde ilçe merkezine gitmek için özel otomobilleriyle yola çıkan ve kendilerinden haber alınamayan çiftin aracı, taşan Ketenlik deresi üzerindeki köprüden suya düşmüş halde bulundu.
21:407 Ocak 2017
Gündem
Kaybolan çiftin aracı bu halde bulundu!
Balıkesir Manyas’ın kırsal İrşadiye Mahallesinden dün öğle saatlerinde ilçe merkezine gitmek için özel otomobilleriyle yola çıkan ve kendilerinden haber alınamayan çiftin aracı, taşan Ketenlik deresi üzerindeki köprüden suya düşmüş halde bulundu.

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı İrşadiye Mahallesinde yaşayan emekli tarih öğretmeni ve engelli Ali Abdullah Akın (59) ile eşi Nefise Akın (42) iki gündür araçlarıyla birlikte kayıptı. Jandarma, mahalleli ve belediye ekiplerinin aramalarına bugün AFAD da katıldı. Kaybolan aileye ait araç Ketenlik deresinin üzerinden aşağıya düşmüş halde bulundu.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Yoğun kar yağışı ve bölgenin elverişsiz olması nedeniyle AFAD ekipleri araca ulaşamadı. Ekiplerin yarın iş makinaları ile araca ulaşmaya çalışacağı bildirilirken, kaybolan çiftin de dereye düşmüş olabileceği belirtildi.  İHA

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