Kayıp kadının cesedi merisede ağaca asılı bulundu

Kütahya'da 6 Mart'tan buyana kayıp olan 51 yaşındaki Cemile Tunalı'nın cesedi mesire yerinde bir ağaca asılı bulundu.

Kütahya'da 6 Mart'tan buyana kayıp olan 51 yaşındaki Cemile Tunalı'nın cesedi mesire yerinde bir ağaca asılı bulundu.

Şeker hastası olan evli 3 çocuk annesi Cemile Tunalı, geçen 6 Mart’ta oturduğu 75’inci Yıl Mahallesi’ndeki evinden ‘Kuran kursuna gidiyorum’ diyerek çıkıp bir daha dönmedi. Yakınlarının durumu polise bildirmesini ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çevredeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını izledi. Cemile Tunalı’nın, Çamlıca mesire yeri yakınlarına giden bir belediye otobüsüne bindiği belirlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde Tunalı’nın cesedi akşam saatlerinde kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Çamlıca mesire yerinde bir ağaca tülbentle asılı bulundu.

İntihar ettiği sanılan Cemile Tunalı’nın cesedi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA