Kaymakamın aracı kaza yaptı: 1 ölü 2 yaralı

İzmir'in Selçuk İlçesi Kaymakamı Ayhan Boyacı'nın içinde bulunduğu otomobil, kavşakta otomobille çarpıştı. Kazada Kaymakam Boyacı ve araç sürücüsü ağır yaralanırken, diğer otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Belevi Kavşağı’nda meydana geldi. Kaymakam Ayhan Boyacı, Başbakan Binali Yıldırım’ın İzmir’deki programına katılmak için Selçuk Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na ait otomobille yola çıktı. Hakan Parlatan yönetimindeki 33 V 4343 plakalı araç, Tire yönünden gelen Ömer Ö. yönetimindeki 35 Z 2383 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Ömer Ö. yaşamını yitirdi, Kaymakam Boyacı ile Parlatan ağır yaralandı.

Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Kaymakam Boyacı ve Hakan Parlatan, Selçuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından Kaymakam Boyacı Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Parlatan ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Ömer Ö.’nün cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

DHA