Kaymakamlıktan okullara namaz talimatı!

İstanbul Fatih Kaymakamlığı çok tartışılacak bir karara imza attı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bir yazı gönderen kaymakamlık, ilçedeki tüm resmi ve özel okullara sabah namazı talimatı verdi.

İstanbul Fatih Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sabah namazı talimatı verdi. İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve Fatih İlçe Öğrenci Meclisi Başkanı M.F.T, Fatih Kaymakamlığından ilçedeki tüm öğrencilerle birlikte Cuma günü sabah namazı kılmayı talep etti. Kaymakamlık da bu talebi onaylayarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, ilçedeki tüm resmi ve özel okullara gönderilmek üzere çağrı metni gönderdi.

PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİ’NE ÇAĞIRDILAR

Evrensel’de yer alan habere göre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen çağrı metninde, tüm öğrenciler Cuma günü Pertevniyal Valide Sultan Cami’inde kılınacak sabah namazına davet edildi. Fatih Kaymakamlığı tarafından gönderilen yazıda, “İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi ve Fatih İlçe Öğrenci Meclis Başkanı M.F.T 15.12.2017 Cuma günü Pertevniyal Valide Sultan Caminde Fatih ilçesinde eğitim öğretim gören tüm öğrencilerle beraber sabah namazı programı yapmak istemekte ve programın Müdürlüğümüze bağlı tüm okullara duyurulması talep etmektedir. Talepleri Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.” ifadeleri yer aldı.

Kaymakamlıktan gelen bu talimatı Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hemen yerine getirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan ilçedeki tüm okullara yazıyı gönderdi.

Konuyla ilgili Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gazetecilerin sorularına cevap vermekten kaçındı.