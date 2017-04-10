Kayseri 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları (16 NİSAN)

16 Nisan referandum sonuçları haberimizde olacak: Sandıklar kaçta açılacak kaçta kapanacak? Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Kayseri referandumda hangi cevabı verecek? Kayseri'de referandum sonuçları ne olacak? Türkiye'nin kaderi açısından çok büyük önem taşıyan gün, 16 Nisan'a kısa bir süre kaldı. Referandumda Kayseri hangi cevabı verecek? Kayseri'de daha önceki referandumda hangi cevap çıktı? En son seçimlerde Kayseri'de hangi sonuçlar çıktı? İşte referandumda Kayseri'yle ilgili ayrıntılar...

16 Nisan 2017 referandumu için sayılı gün kaldı. Kayseri anayasa referandumu için hangi kararı verecek? Daha önceki referandum da Kayseri’nin tercihi evet mi hayır mı oldu? İşte Kayseri’nin önceki seçim sonuçları ve referandum sonuçları…

SANDIKLAR KAÇTA AÇILACAK KAÇTA KAPANACAK?

Sandıklar kaçta açılacak kaçta kapanacak? Oy verme işlemi kaçta başlayacak, kaça kadar oy verilebilecek? Türkiye’nin kaderi için büyük önem taşıyan bu referandum hakkında bu soruların cevapları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Oy kullanacak vatandaşlar Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis’te 07.00-16.00 arasında oy kullanabilecek. Sıralanan illerin haricindeki şehilerde yaşayan vatandaşlar ise saat 08:00-17:00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek. Sandık başında AKP, CHP, HDP, MHP, ANAVATAN, BTP, BBP, HÜDA-PAR, SAADET, Vatan Partisi temsilci bulundurabilecek ve referandumla ilgili işlemlerde bulunabilecek.

KAYSERİ 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

Kayseri 2010'da gerçekleşen referandumda evet demişti. Kayseri referandum sonuçlarına göre, 812575 seçmenden 680964 kişi oy kullanmış, referanduma katılım oranı %85,13 olmuştu.

EVET: %73.33

HAYIR: %26.66

KAYSERİ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SONUÇLARI

2014'te gerçekleşen seçimlerde Türkiye cumhurbaşkanını seçmişti. Kayseri’de cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları şu şekilde oldu:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 32,02

Recep Tayyip Erdoğan: % 66,13

Selahattin Demirtaş: % 1,85

KAYSERİ 2015 SEÇİM SONUÇLARI

2015 Kasım'da gerçekleşen seçimlerde Kayseri sonuçları şu şekilde:

AKP: % 65,6

CHP: % 12,2

MHP % 18,4

HDP % 1,3

2017 referandum sonuçları: Türkiye geneli

İLGİLİ HABER Anayasa değişikliği maddeleri: Referandumla hangi anayasa maddeleri değişecek?