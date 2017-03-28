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Kayseri’de göçük:1 ölü 2 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 katlı taş binada meydana gelen göçükte 1 işçi ölürken, 2 işçi de yaralandı.
11:1628 Mart 2017
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Kayseri’de göçük:1 ölü 2 yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 katlı taş binada meydana gelen göçükte 1 işçi ölürken, 2 işçi de yaralandı.

Olay Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesi Çamlıyayla Sokak 36 numaradaki 2 katlı taş binada meydana geldi. Kullanılmayan binaya tadilat için giren inşaat işçisi 44 yaşındaki Seyithan Kuşçu, 37 yaşındaki Hadim Yıltaş ve 35 yaşındaki Zeki Göçer çalışmaya başladıkları sırada binanın çatısı ve içinde bulunan katı çöktü.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Göçük sesini duyan çevredekiler durumu 112 ve 156 ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler Seyithan Kuşçu'nun olay yerine öldüğünü belirledi. Yaralanan Hadim Yıltaş ve Zeki Göçer ise tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Olay yerinde ölen Kuşçu’nun cesedi, otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Olayın tanıklarından İbrahim Kelce, inşaat işçilerinin tadilat için binaya girdiklerini ve çalıştıkları sırada göçük altında kaldıklarını söyledi. (DHA)

Son güncelleme: 11:3628.03.2017
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