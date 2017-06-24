Kayseri’de kontör yükleme cinayeti

Kayseri'de kontör yükleme meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki ismi açıklanmayan genç, Irak uyruklu 22 yaşındaki Teyir Kürdi'yi bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Melikgazi İlçesi Sakarya Mahallesi Doğanyurt Caddesi’nde meydana geldi. Irak uyruklu Teyir Kürdi, gün içerisinde bir markete gidip, cep telefonuna kontrör yükletti. Ancak Kürdi, bugün akşam saatlerinde yeniden markete gidip, telefonuna yüklendiği iddia edilen kontörün gelmediğini öne sürünce, tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine market çalışanı, bıçakla Teyir Kürdi’yi birkaç yerinden yaraladı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kürdi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İsmi açıklanmayan market çalışanı, gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. (DHA)