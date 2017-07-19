Kayseri’de korkunç olay! Şeytanın aklına bile gelmez

Kayseri’de, 3 ay önce kayıp başvurusu yapılarak aranan 69 yaşındaki Sayal Say’ın 36 bin lira değerindeki altınları için öldürüldüğü ve olayı işleyen 3 zanlının daha önce define için kazdıkları kuyuya gömdüğü ortaya çıktı.

Geçen 10 Nisan'da oturduğu Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi'nde bir anda ortadan kaybolan Sayal Say'ın komşuları 36 yaşındaki Mustafa Kınış, 45 yaşındaki Ahmet İncekaya ve 40 yaşındaki Ahmet Mert’in tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. ŞüpZanlıların yaşlı kadını öldürdükten sonra daha önce define için kazdıkları Osmandede tepesinde bulunan bir mağaraya gömdükleri öğrenildi.

Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı özel istihbarat ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu Mustafa Kınış, Ahmet İncekaya ve Ahmet Mert'i gözaltına aldı. Mağaradan çıkarılan talihsiz kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA